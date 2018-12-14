Национальный исторический музей приглашает на выставку театральных костюмов

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный исторический музей приглашает 18 декабря на открытие выставки театральных костюмов 1981-2018 годов из коллекции Белорусского государственного академического музыкального театра, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее.

На выставке будут представлены мужские и женские театральные костюмы спектаклей разных лет, в том числе камзол Андрея Туманского из оперетты Николая Стрельникова "Холопка", платье Софьи Гольшанской из мюзикла Владимира Кондрусевича "Софья Гольшанская", камзол Энрико из оперетты Иоганна Штрауса "Ночь в Венеции", мундир Наполеона из оперетты Оскара Штрауса "Шляпа Наполеона", платье Теодоры Вердье из оперетты Имре Кальмана "Принцесса цирка". Также в экспозиции будут демонстрироваться афиши и программки из архива театра.

"Такой проект у нас реализуется впервые, уверены, что он понравится нашим посетителям. По сути, это возможность попасть в закулисье музыкального театра. Всего будут представлены 10 костюмов, а также шляпки, маски, веера. Это костюмы действующих спектаклей, поэтому трогать и примерять их нельзя, но у посетителей будет возможность рассмотреть их вблизи и сфотографировать. Костюмы действительно восхитительные, от них исходит очень сильная энергетика", - рассказали в музее.

Выставка театральных костюмов 1981-2018 годов из коллекции Белорусского государственного академического музыкального театра будет работать с 18 декабря по 7 января с 11.00 до 19.00, 1 января - выходной. Кроме того, в день открытия проекта состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Национальным историческим музеем и Белорусским государственным академическим музыкальным театром.

Белорусский государственный академический музыкальный театр создан в 1970 году, а свой первый театральный сезон открыл годом позже 17 января. За время существования театра на его сцене было поставлено более 150 спектаклей, многие из которых стали значительными событиями в культурной жизни страны и вошли в золотой фонд национального музыкального искусства. Среди них - балеты "Шехеразада" Николая Римского-Корсакова, "Спящая красавица" Петра Чайковского, "Титаник" Олега Ходоско, оперетты "Вольный ветер" Игоря Дунаевского, "Летучая мышь" Иоганна Штрауса, "Мистер Икс" Имре Кальмана, "Голубая камея" и "Джейн Эйр" Кима Брейтбурга. Широко известны творческие проекты театра: "Итальянское каприччио", "Вечер классической музыки", "Новогоднее кабаре", "Звезды театра сияют для вас".-0-