Национальный исторический музей приглашает познакомиться с жизнью и бытом семей из 6 стран

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие выставки и презентация книги в рамках международного проекта "Двери открыты: вчера и сегодня" состоится 12 июля в Национальном историческом музее, сообщила корреспонденту БЕЛТА куратор выставки, ведущий научный сотрудник экспозиционного отдела музея Юлия Кривдюк.

По ее словам, этот необычный проект впервые был продемонстрирован в 2005 году. "Тогда группа энтузиастов из Швейцарии решила посмотреть и сравнить, как живут люди в разных странах Европы. Они описали быт людей в Беларуси, Латвии, Румынии, России, Словакии и Швейцарии: сфотографировали дома снаружи, жителей перед входом в их дом, вид из квартиры, кухню, жилую зону и любимое место его обитателей. Общую картину дополнили фотографии обстановки и истории жизни домочадцев. Всего удалось описать 31 дом. Передвижная выставка с 2005 по 2010 год была показана 20 раз в 9 странах, в том числе в 2006 году в Минске", - рассказала Юлия Кривдюк.

Спустя 12 лет создатели проекта решили сконцентрироваться на одном из домов в каждой стране. Авторы попытались переосмыслить и получить новое понимание историй людей, которые открыли свои двери им уже во второй раз: сначала в 2005-м, а затем в 2017 году. Истории и фотографии жизни участников проекта с разницей в 12 лет нашли свое отражение не только в качестве экспонатов выставки, но и на страницах книги, опубликованной в 2018 году.

Юлия Кривдюк уверена, что эта выставка не останется незамеченной. "Этот проект имеет несколько аспектов. Во-первых, каждому из нас всегда интересно прийти к кому-то в гости и посмотреть, как организован быт, может быть, даже вынести что-то для себя. Подсматривать всегда интересно. Во-вторых, это возможность проследить, какие процессы происходили за 12 лет с людьми, их домами, архитектурой. Что они покупали раньше и теперь, как они сами изменились и стали относиться к жизни. Благодаря этому проекту каждый из нас может задуматься над тем, как изменилась наша жизнь за этот период", - подчеркнула куратор выставки.

Выставка представляет собой более 30 планшетов с изображениями дома и быта людей, которые стали участниками проекта. Она с успехом прошла в Румынии и продолжает свое путешествие в Минске. Посетить ее можно по 21 июля. Проект реализован при поддержке Объединения архитекторов Швейцарии и посольства Швейцарской Конфедерации в Беларуси.-0-