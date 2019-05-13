Национальный исторический музей проведет "Ночь моды" 18 мая

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный исторический музей Беларуси проведет "Мод найт" во время традиционной акции "Ночь музеев" 18 мая, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая информационно-выставочным отделом учреждения Дарья Овчинникова.

"В этом году наших посетителей мы приглашаем на программу "Мод найт", посвященную моде, у нас сейчас проходит выставка из частной коллекции историка моды Александра Васильева "Приглашение на бал", на которой представлено около ста вечерних, нарядных и церемониальных платьев и аксессуаров, - рассказала заведующая отделом. - Музейные сотрудники разработали квесты, посвященные моде, по экспозициям "Древняя Беларусь", "Беларусь в портретах и геральдике XVI-XVIII веков" и, конечно же, "Приглашение на бал". Для наших гостей мы подготовили интересные вопросы, относящиеся к выставкам".

Кроме того, будет задействован и внутренний дворик Национального исторического музея, где состоится театральное выступление с участием актеров из Франции Международного общественного объединения "Театро", живая скульптура в исполнении артиста оригинального жанра Мартина Марта, показ коллекций одежды от молодых белорусских дизайнеров, зажигательный танец фламенко от "КатрИн", выступление минского исполнителя Сергея Пукста, бесплатные стрижки, временные татуировки, театральная мастерская для детей и подростков, фуд-корт, ярмарка украшений и подарков, музыкальная программа.

"Наша "Модная ночь" будет насыщенной, познавательной и веселой. Ведь Национальный исторический музей всегда старается создать душевную и теплую атмосферу, привлекая различные танцевальные и музыкальные группы. А также в "Ночь музеев" мы предлагаем с другого ракурса посмотреть на наши выставки", - отметила Дарья Овчинникова.

"Мод найт" будет работать с 19.00 18 мая до 01.00 19 мая.-0-