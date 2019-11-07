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Культура
07 ноября 2019, 11:11

Национальный конкурс "Лістапада" без фальшивых нот - Николай Лавренюк

Национальный конкурс XXVI Минского международного кинофестиваля "Лістапад" проходит при небывало высоком градусе зрительского интереса: взять билет в кассе кинотеатра перед сеансом, скорее всего, не получится - практически все раскупают заранее. О том, как за несколько лет, а нынешний конкурс шестой по счету, изменилось отношение к нему и авторов, и публики, корреспонденту БЕЛТА рассказал его координатор Николай Лавренюк.

В свое время объявление национального конкурса "Лістапада" сопровождалось долей скепсиса: мол, о каком национальном кино речь. Но организаторы - культурный центр "АРТ Корпорейшн" - были уверены в необходимости такого шага. И что же? За шесть лет конкурс если не окреп, то уверенно встал на ноги, авторы претендуют на участие в нем, а зритель раскупает билеты загодя.

Что же произошло? Принципиально изменилось отношение самих участников, считает Николай Лавренюк. Если прежде авторы хотели представлять свои картины лишь в международной программе, считая, что на национальном конкурсе покажут все, что ни предложи, то сегодня подобного нет и в мыслях. Национальный конкурс - такой же конкурс международного кинофестиваля "Лістапад", как и любой другой. На нем действуют те же правила игры, а значит, и требования к кандидатам ничем не отличаются, а они высокие.

В нынешнем году председателем жюри национального конкурса стал Кшиштоф Занусси - режиссер, в представлении не нуждающийся. Достаточно лишь назвать его имя, чтобы понимать, какого масштаба личность выставит оценку работам авторов белорусской программы, а это дорогого стоит. Ведь получить отзыв из уст авторитета - уже успех и награда. К слову, приглашение возглавить жюри мастер принял охотно, белорусское кино ему интересно. Многие наши актеры, режиссеры знакомы с Кшиштофом Занусси, ведь он известен своим гостеприимством. Николай Лавренюк, еще будучи школьником, но уже увлекаясь кино, в группе юных слушателей киношколы встречался с маститым режиссером в Польше, куда тот пригласил белорусов.

Но заглянем в программу национального конкурса. Как рассказал Николай Лавренюк, количество поступающих заявок из года в год примерно одинаково - 80-90. Возможность снимать кино сейчас столь доступна (камера есть в любом мобильном телефоне), что круг авторов, создающих некое аудиовизуальное произведение, ширится ежегодно. Другое дело, что многие заявки так и остаются на этапе заявок. Ведь чтобы работу назвать фильмом, одной только камеры, даже профессиональной, недостаточно.

Вопрос заключается в конкурентоспособности работы, ее техническом исполнении, насколько просматривается в фильме авторская позиция, насколько она соответствует тенденциям современного кино, современному киноязыку. Это важнейшие составляющие для картин, претендующих на участие в конкурсе.

Стабильное количество поступающих на конкурс заявок, пожалуй, повод говорить об изменении ситуации в кино, хотя и очень медленном. Говорить о развитии белорусского кино как индустрии по-прежнему рано, можно, скорее, о конкретных авторах.

Но в нынешней программе национального конкурса "Лістапада" фильмы - как на подбор. И многие достойные картины, по словам Николая Лавренюка, могли бы этот список расширить. Но есть ограничения по количеству участников, и часть работ не без сожаления оставлена "за бортом".

Что вошло в программу нынешнего национального конкурса? Это анимационные работы, снятые режиссерами на Национальной киностудии "Беларусьфильм". Белорусская анимация была и остается сильной. Документальное кино, где что ни работа - то заявка. Многие из этих картин уже имеют награды международных фестивалей. Среди них фильмы Андрея Кутило, Александра Михалковича, Максима Шведа. Авторы игрового кино: Алексей Полуян, Кирилл Галицкий, Никита Лаврецкий, Юлия Шатун и др.

Что можно пропустить? Ничего нельзя, рекомендация для зрителя одна: иди и смотри, причем без оглядки на рейтинги и топы, которые публикуются. Они, безусловно, могут быть. Ведь нужно помочь зрителю сориентироваться в таком количестве картин - на "Лістападзе" их больше 150. Но упоминать одного автора и не упоминать другого, создавшего не менее яркую работу, не совсем этично по отношению к режиссерам, считает Николай Лавренюк. Организаторы любят все картины, которые участвуют в конкурсе, и искренне желают успеха каждой из них.

Национальный конкурс интересен тем, что от него всегда ждут открытий. И в этот раз творческое состязание не лишено изюминки. В программе игрового кино конкурирует фильм немецкого режиссера Лотара Херцога. Организаторы, прежде чем принять работу на конкурс, горячо обсуждали, в праве ли картина "1986" быть представлена как белорусское кино. Но особенность ее в том, что режиссер, снимавший историю в Беларуси, смог показать ее не стереотипно, не поверхностно, как это бывает зачастую, когда работают зарубежные авторы. Если не знать, что режиссер иностранец, этого сказать нельзя, потому что получилось глубинное погружение в белорусскую жизнь, ментальность, психологию. По словам Николая Лавренюка, в картине нет фальшивых нот. "Лотар Херцог не идет по пути показа негативного, что всегда делает фильм более экспортным. Он видит нашу жизнь изнутри и показывает нас такими, какие мы есть", - сказал координатор национального конкурса. Что немаловажно: эта картина вносит свой вклад в то, чтобы Беларусь становилась все меньшим белым пятном на кинокарте мира. Работа "1986" уже участвовала в нескольких международных конкурсах и получила награды.

Фильмы белорусских авторов также все чаще становятся не только участниками, но и победителями творческих состязаний за рубежом. Из последнего, к примеру, успех картины Влады Сеньковой "II" на 35-м Варшавском кинофестивале. Молодежная драма получила награду "Особое упоминание жюри" в конкурсной секции "Свободный дух". Фильм Влады конкурировал с еще 12 работами авторов из разных стран. На внеконкурсном показе "Лістапада" зрители приняли работу горячо, в зале не было свободных мест.

Продвижение, безусловно, отдельная и непростая задача. Сегодня наши авторы, как правило, сами снимают и сами же продвигают свои картины. Плохо ли, хорошо ли они это делают, но на белорусском пространстве имена многих молодых режиссеров сегодня на слуху, и на фестивальные показы их фильмов непросто попасть.

На многие картины фестиваля "Лістапад" билеты раскупались задолго до сеансов, такой вот приятный факт. Белорусские зрители получают возможность увидеть яркие авторские работы не где-нибудь, а дома, причем порой одновременно или даже раньше европейской публики. Еще один приятный факт "Лістапада": многие фильмы после него будут в прокате, в том числе и картины национального конкурса. Так что если в дни кинофорума посмотреть какие-то фильмы не удалось, это можно исправить.

Жанна КОТЛЯРОВА,

БЕЛТА.-0-

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