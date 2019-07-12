Национальный музей Омана примет участие в мероприятиях "Славянского базара" в 2020 году

12 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Национальный музей Омана планирует принять участие в мероприятиях международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" в 2020 году. Об этом сообщил сегодня генеральный директор Национального музея Султаната Оман Джамаль Мусави на круглом столе в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Джамаль Мусави отметил, что впервые принимает участие в "Славянском базаре". "Моя цель - познакомиться с культурной инфраструктурой города и богатой программой форума, так как рассматривается возможность участия Омана в мероприятиях фестиваля в 2020 году", - сказал руководитель учреждения культуры.

По его словам, мощный толчок к развитию культурные взаимоотношения Омана и Беларуси получили после 2007 года, когда состоялся государственный визит Александра Лукашенко в Оман. В 2017 году был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством национального наследия и культуры Омана и Министерством культуры Беларуси. Тогда же был подписан аналогичный документ между Национальным музеем султаната Оман и Национальным историческим музеем Беларуси.

"Наш музей был открыт в 2016 году, а уже в 2017 году мы имели честь принять первую международную выставку. Это был совместный проект с коллегами из Беларуси. В этом году Национальный художественный музей Беларуси отмечает масштабный юбилей - 80-летие. К этому событию мы готовим выставку, которая откроется в Минске 19 сентября и продлится до 19 января", - рассказал гендиректор музея. Касаясь других планов, Джамаль Мусави добавил, что в 2020 году их музей готовится принять Дни культуры Беларуси в Омане.-0-