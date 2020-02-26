Национальный отбор на международные конкурсы "Славянского базара" прошел в Молдове

26 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Национальной филармонии имени Сергея Лунчевича (Кишинев, Молдова) 25 февраля прошел национальный отбор для участия в международных конкурсах фестиваля "Славянский базар в Витебске", сообщили БЕЛТА в дирекции фестиваля.

На сцене выступили дети и молодые исполнители. В составе жюри были сотрудники дирекции фестиваля. "Мероприятие стало не просто прослушиванием талантливых певцов, а событием в культурной жизни столицы и вызвало интерес СМИ. Дирекция рассчитывает на увеличение количества представителей культуры и искусства Молдовы, а также зрителей на проектах фестиваля", - отметили в дирекции творческого форума.

В Кишиневе 25 февраля прошла встреча директора фестиваля Глеба Лапицкого и Президента Молдовы Игоря Додона. В ней также приняли участие руководитель отдела международного сотрудничества дирекции "Славянского базара" Светлана Авдеева и официальный представитель фестиваля в Молдове Константин Москович. Стороны обсудили возможность организации Дней Молдовы во время "Славянского базара" с участием Национального академического ансамбля народного танца "Жок". Кроме того, Игорь Додон приветствовал инициативу провести выставку картин журналистки Гутьерры Постолаки, которая несколько лет назад открыла в себе талант живописца.

Фото дирекции фестиваля

XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет 13-21 июля 2020 года.-0-