Национальный стенд Беларуси представлен на Московской книжной ярмарке

4 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Национальный стенд Беларуси представлен на XXXII Московской международной книжной выставке-ярмарке. Его презентация состоялась сегодня сразу после торжественного открытия престижного книжного форума, передает корреспондент БЕЛТА.

В нынешнем году Беларусь на ярмарке получила статус почетного гостя, поэтому ее стенд расположился в самом центре одного из крупнейших павильонов ВДНХ. Белорусская национальная экспозиция является и одной из самых масштабных на книжном форуме: ее общая площадь составляет более 200 кв.м.

/Будет дополнено/.-0-