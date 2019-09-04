Национальный стенд Беларуси представлен на Московской книжной ярмарке

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4 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Национальный стенд Беларуси представлен на XXXII Московской международной книжной выставке-ярмарке. Его презентация состоялась сегодня сразу после торжественного открытия престижного книжного форума, передает корреспондент БЕЛТА.
В нынешнем году Беларусь на ярмарке получила статус почетного гостя, поэтому ее стенд расположился в самом центре одного из крупнейших павильонов ВДНХ. Белорусская национальная экспозиция является и одной из самых масштабных на книжном форуме: ее общая площадь составляет более 200 кв.м.
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Беларусь в статусе почетного гостя участвует в Московской книжной ярмарке
Выставка-ярмарка развернулась в одном из самых крупных павильонов ВДНХ. В нынешнем году в ней участвуют книгоиздатели из 33 стран, которые привезли почти 100 тыс. наименований литературы. Ярмарка продлится по 8 сентября.