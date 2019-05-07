Национальный центр современных искусств познакомит с живописью латвийского художника Мариса Чачки

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном центре современных искусств 15 мая состоится открытие выставки живописи латвийского художника Мариса Чачки "Диалоги. Параллели. Измерения". Проект реализован в сотрудничестве с Даугавпилсским Арт-центром имени Марка Ротко. Об этом БЕЛТА сообщили в НЦСИ.

"Разговорный диалог, разные временные параллели и пространственные измерения концептуально иллюстрированы в композициях высокой печати. Художник компилирует истории, рассказы из жизни, встречи и разговоры в форме изложенных диалогов. Это рассказы, которые иллюстрируют не события, а опыт. Они абстрактно портретируют встреченного человека и произошедшую беседу. Зрителям предлагается другой рассказ о людях, симбиозе диалогов и опыта. Через внутренние переживания художника и призму восприятия реальности им открывается возможность наблюдать, а не читать эти повествования", - рассказали в Национальном центре современных искусств.

На выставке будет представлена для ознакомления самая новая, специально созданная для нее серия крупноразмерных работ. Она дополнена работами из предыдущих личных выставок: "Определенные и неопределенные диалоги" (2018) и "Неопределенные, определенные и сказанные" (2016). Они ярче обрисовывают уникальный художественный почерк, в котором слова и буквы, словно тексты, включены в цветовое поле и череду графических ритмов. Художник работает в недавно созданной авторской технике - на холсте интегрированы живописные и графические подходы.

Марис Чачка родился в 1976 году в Вараклянах (Латвия). Художник и педагог искусства, с 1997 года участник более 80 художественных выставок, 19 из них - персональные выставки в Латвии и за рубежом. Он также участвовал в выставках в Беларуси, Германии, Италии, Литве, Польше, Швеции и Украине. Арт-директор Даугавпилсского Арт-центра им. Марка Ротко, с 2004-го он является куратором более 60 проектов и международных симпозиумов. Работы Мариса Чачки находятся в музеях и частных коллекциях Великобритании, Германии, Латвии, Литвы, Норвегии и других.

Выставка продлится по 2 июня.-0-