Национальный центр современных искусств приглашает на выставку "Пасхальное Триденствие"

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр современных искусств приглашает посетить проект Сергея Гриневича "Пасхальное Триденствие", посвященный сакральным событиям Страстной недели. Об этом БЕЛТА сообщили в НЦСИ.

Персональный проект Сергея Гриневича был представлен во время IV Всебелорусской выставки искусства "Я Моне, Я Шишкин, Я Малевич" как победитель зрительского голосования 2019 года. Монументальные работы, запечатлевшие главные события Страстной недели, впервые представлены минской публике.

Сергей Гриневич - современный белорусский художник. Его смелое и откровенное обращение к вечным темам любви и смерти поражает в каждом полотне и объекте. "Обращаясь к сакральным сюжетам, художник играет со зрителем: он изменяет точку зрения и погружает его в события, происходящие на полотне. Сергей Гриневич оперирует образами популярной культуры и воссоздает вечные истины на языке, понятном современному зрителю. Художник заигрывает с великими мастерами прошлого, которые обращались к известным сюжетам на протяжении истории искусства, начиная с раннего Средневековья, и дает абсолютно новую трактовку классическим сюжетам", - рассказали в НЦСИ.

Выставка будет работать по 26 апреля.-0-