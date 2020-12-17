Научные работы и авторские рукописи композитора Николая Аладова можно увидеть на выставке в Минске

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Служэнне мастацтву" к 130-летию со дня рождения композитора, дирижера, народного артиста Беларуси Николая Аладова открылась в нотно-научной библиотеке Академии музыки, сообщили БЕЛТА организаторы.

На выставке представлены научные, научно-популярные и литературно-художественные издания, монографии, исследования жизни и творчества Николая Аладова, написанные известными белорусскими музыковедами, преподавателями и аспирантами Белорусской государственной академии музыки. Кроме того, можно увидеть нотные издания и авторские рукописи музыкальных произведений композитора. "Особого внимания заслуживают машинописи научных работ Аладова из фонда редких документов. Среди них "Заметки по вопросу воспитания молодых композиторов" (1957), "Материалы по истории развития музыкального образования в БССР с 1918 по 1941 год" (1952), "К вопросу о содержании и форме в музыке" (1963). Выставку дополняют аудиовизуальные документы", - рассказали организаторы.

Николай Аладов стоял у истоков белорусской композиторской школы и профессионального музыкального образования. Выпускниками класса композиции в консерватории были Ричард Бутвиловский, Анатолий Зарубко, Федор Пыталев. Учениками Аладова в консерватории и техникуме в разное время были многие знаменитые белорусские музыканты, среди которых Анатолий Богатырев, Нестор Соколовский и Николай Шиманский.

"Композитор создал около 300 музыкальных произведений, он автор первой белорусской комической оперы "Тарас на Парнасе", первого белорусского камерного инструментального ансамбля "Квінтэт на тэмы беларускіх народных песень", десяти симфоний, пяти кантат, вокально-симфонической поэмы "Над ракой Арэсай", оперы "Андрэй Касценя", вокальных циклов на слова Янки Купалы, Максима Богдановича, Максима Танка", - добавили организаторы.

Посетить экспозицию можно по 5 января 2021 года.

Народный артист Беларуси Николай Аладов - композитор, педагог, ученый. После окончания Петербургской консерватории начал профессиональную деятельность в качестве концертмейстера, занимался преподавательской, музыкально-просветительской деятельностью. Работал в Восточной консерватории в Казани, Государственном институте музыкальной науки в Москве, Минском музыкальном техникуме, Белгосконсерватории, входил в Белорусскую песенную комиссию. Кроме того, был членом, а позже и председателем Союза композиторов Беларуси. Создал первые в белорусской музыке драматические и лирико-психологические симфонии. Его имя носит минская музыкальная школа №2. На доме, где жил композитор, установлена мемориальная доска. Одна из улиц Минска названа в честь Николая Аладова и его жены - искусствоведа Елены Аладовой. В 1981 году о композиторе снят фильм "Старейшина белорусской музыки".-0-