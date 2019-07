Nazareth – 50 ЛЕТ!

12 ноября в Большом зале Дворца Республики, состоится грандиозный концерт легендарной шотландской рок-группы Nazareth. Музыканты представят зрителям настоящее рок-шоу в рамках своего юбилейного тура.

С момента создания группы большинство альбомов Nazareth стали классикой рока. Выпущенные в их золотой период диски "Razamanaz" (1973), "Loud'n'Proud" (1973), "Rampant" (1974), "Hair Of The Dog" (1975) и "Close Enough For Rock'n'Roll" (1976) – настоящие шедевры хард-рока, завоевавшие более 50 золотых и платиновых наград, а баллада "Love Hurts" по-прежнему занимает лидирующие позиции в плей-листах многих радиостанций.

Новый студийный альбом Nazareth "Tattooed On My Brain", как и обещал основатель группы Пит Эгню (Pete Agnew), многих "заставил выпрыгнуть из носков", взобравшись в чартах Европы и Англии на верхние строчки. Хит "Never Dance With The Devil" – новый фаворит живых выступлений коллектива.

Огромный заряд энергии, новый альбом, золотые хиты, которые стали классикой мирового рока будут настоящим подарком для поклонников великой группы Nazareth!

Состав группы:

- Peter Agnew (основатель, бас-гитара с основания группы, 1968 года)

- Lee Agnew (барабаны с 1999 года)

- James Murrison (гитара соло с 1994 года)

- Carl Andrew Sentence (фронтмен-вокалист с 2015 года)

Билеты в кассе Дворца Республики и на сайтах: www.ticketpro.by, www.kvitki.by, www.bycard.by

Фото предоставлено организаторами концерта

Информационный партнер - БЕЛТА