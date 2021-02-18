Назначен новый художественный руководитель оперной труппы Большого театра Беларуси

Маргарита Изворска-Елизарьева. Фото Большого театра Беларуси
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С сегодняшнего дня художественным руководителем оперной труппы Большого театра Беларуси назначена Маргарита Изворска-Елизарьева. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе театра.
Маргарита Изворска-Елизарьева - режиссер, музыковед, педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси, профессор, кандидат философских наук, доктор педагогических наук (Россия, 2009), гранд-доктор философии - AEI (Бельгия), WIDU (Швейцария, 2009).-0-