Названы имена исполнителей и коллективов, прошедших во второй тур проекта "Маладыя таленты Беларусі"

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый национальный канал Белорусского радио опубликовал имена юных исполнителей и коллективов, прошедших во второй тур проекта "Маладыя таленты Беларусі". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Экспертное жюри радиоконкурса во главе с председателем Леонидом Захлевным подвело итоги первого тура, тщательно отсмотрев и оценив беспрецедентно объемный для проекта массив творческих работ. Во второй тур, согласно опубликованным на сайте и в Telegram-канале Первого национального данным, прошли 389 из 632 участников творческого состязания в разных возрастных категориях и номинациях.

"Тем, кто не увидит своего имени в списках участников следующего тура, советуем ни в коем случае не расстраиваться, ведь само участие в нынешнем юбилейном конкурсе, призванном стать историческим для всех нас, достойно самых высоких похвал и оценок. Первый этап проекта показал отличный уровень подготовки большинства участников, что, на мой взгляд, неплохо характеризует молодое поколение белорусов как творческих, заинтересованных во всестороннем развитии ребят, а также подтверждает высокий статус нашего конкурса", - сказала автор и руководитель проекта "Маладыя таленты Беларусі" Татьяна Якушева.

Участникам второго тура предстоит до 15 апреля включительно прислать на электронную почту организаторов talentbelarus@gmail.com видеозапись исполнения второго конкурсного произведения в соответствии с выбранной номинацией в форме живого концертного исполнения на сцене либо в любой аудитории, предназначенной для творческих занятий.

Следить за ходом радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" можно в эфире Первого национального, на сайте www.radio1.by и в Telegram-канале "Радио_1", а также в информационных выпусках Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании.-0-