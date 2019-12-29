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29 декабря 2019, 09:10

Названы победители четвертого сезона телепроекта "Талент краiны"

Фото ОНТ
Фото ОНТ

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На телеканале ОНТ финишировал республиканский конкурс "Талент краiны", четвертый сезон которого был одним из самых богатых на таланты, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь телеканала Ирина Ромбальская.

На протяжении многих месяцев телеканал искал лучших молодых артистов различных жанров среди талантливейшей молодежи Беларуси. Из сотни человек, принимавших участие в проекте, до последнего этапа дошли лишь 10.

"Среди финалистов младшей группы сердца зрителей и жюри завоевали София Киселева - шестилетняя вокалистка со сложнейшими песенными композициями и голосом ангела, Марья Ерашевич, потрясающая хореография которой не оставляет сомнения в исключительности ее таланта, Николай Алешко - гениальный пианист, покоривший жюри своей безупречной техникой, Полина Болошенко, своими акробатическими способностями обеспечившая себе путь к финалу, и конечно же Кирилл Анцух - трехлетний математический гений, складывающий в уме трехзначные числа и в то же время читающий стихи. Финалистами старшей группы стали Анастасия Жабко, мощный голос которой еще долго будет будоражить зрительские сердца, Мария Жилина - певица с одним из наиболее ярких за всю историю проекта сценических образов, Екатерина Тужилина - юная балерина с грацией лебедя, Глеб Коржов - виртуозный гитарист, Дарья Лаппо - талантливейшая воздушная гимнастка", - рассказала Ирина Ромбальская.

Выбрать лучшего - задача не из простых, учитывая уровень подготовки финалистов и их желание победить. Интригу, кто же станет победителем в этот раз, удалось сохранить до самого конца, выдав зрителям поистине грандиозный финал сезона. В итоге победу праздновали Анастасия Жабко из Минска (вокальный жанр, старшая группа) и Полина Болошенко из Орши (оригинальный жанр, младшая группа).

Одной из главных задач проекта было исполнение новогодней мечты каждого из участников. Все финалисты получили подарки, а победителей наградили денежными призами в размере Br2,5 тыс. Не обошли вниманием и тех, кто не попал в финал. "На протяжении всего конкурса телеканал ОНТ и официальный партнер проекта Беларусбанк раздали множество сертификатов, подарков и бесчисленное количество конфет, чтобы в новом году наши таланты не забыли: мечты сбываются", - отметила пресс-секретарь.

В состав жюри вошли продюсер, композитор, автор песен и мюзиклов, заслуженный деятель искусств России Ким Брейтбург, дирижер Большого театра Беларуси, главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра, народный артист Беларуси Александр Анисимов, режиссер театра и кино, народный артист Беларуси Александр Ефремов, прима-балерина Большого театра Беларуси, народная артистка Ольга Гайко. Возглавила жюри председатель совета специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова.-0-

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