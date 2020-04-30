Названы победители конкурса "Маладыя таленты Беларусі"

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В официальном Telegram-аккаунте Первого национального канала Белорусского радио объявлены результаты IX Республиканского творческого радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі". Обнародованы имена обладателей Гран-при, лауреатов всех шести номинаций и дипломантов проекта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

В этом году проект проводился под знаком юбилейной даты - 75-летия Великой Победы, и, по условиям конкурса, финалисты номинации "Эстрадный вокал" исполняли белорусские произведения, посвященные этому важному событию. Всего организаторам поступило порядка 400 заявок, в финал прошли 157 конкурсантов: 124 сольных исполнителя и 33 коллектива.

Финальный тур конкурса проводился в видеоформате. Решением профессионального жюри во главе с председателем народным артистом Беларуси Леонидом Захлевным выбраны самые яркие, искренние и талантливые выступления. Обладателями Гран-при стали Анастасия Жабко (номинация "Эстрадный вокал"), Алексей Иордосополь (номинация "Инструментальная музыка") и Влада Филиппович (номинация "Наследие").

Первые места в номинации "Эстрадный вокал. Солисты" в трех возрастных категориях заняли Мариам Абделькадер, Елена Титова, Лада Щербицкая. Первое место в номинации "Эстрадный вокал. Ансамбли" досталось вокальному трио DivVoice. В номинации "Инструментальная музыка. Соло" первые места в трех возрастных категориях взяли Янучок Дмитрий (фортепиано), Ксения Селицкая (саксофон) и Илья Кокин (домра). В номинации "Инструментальная музыка. Ансамбли" диплом лауреата первой степени заслужил инструментальный дуэт "Вдохновение". Лауреатами первой степени в фольклорной номинации "Наследие. Соло" в трех возрастных категориях названы Милана Заикина, Алиса Довнар и Анна Шемет. В номинации "Наследие. Ансамбли" диплом лауреата первой степени получит ансамбль народной музыки "Верас".

Полный список призеров и обладателей специальных дипломов конкурса размещен в Telegram-канале Первого национального и на сайте www.radio1.by.

В разные годы лауреатами и призерами популярного радиоконкурса становились Алена Ланская, Юрий Демидович, Роман Волознев, Диана Громова, Кирилл Ермаков, Лидия Заблоцкая, Надежда Мисякова, Хелена Мерааи и другие. По итогам конкурса 2019 года 27 лауреатов удостоены стипендий и премий специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи.-0-