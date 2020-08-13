13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Названы победители Национальной литературной премии, сообщил сегодня журналистам начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Владимир Андриевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В семи номинациях конкурса были представлены более 80 авторов. После обсуждения экспертного совета на рассмотрение жюри были отобраны 64 работы. В этом году положение конкурса предусматривало проведение тайного голосования, - отметил Владимир Андриевич. - Премия позволяет стимулировать творчество писателей Беларуси, развивать художественную литературу, публицистику. Очень важно, чтобы сегодня появлялось как можно больше высокохудожественных произведений, которые будут популярны среди читателей".

Так, в жанре "Поэзия" победителем стал Валерий Гришковец (Избранное. "Остаюсь навсегда…"). Игорь Прокопович признан лучшим публицистом за работу "Пастаўшчына". Иван Саверченко с произведением "Магія слова" стал победителем в номинации "Лучшее произведение литературной критики и литературоведения", а книга-квест "Ключ ад Вялікай Каштоўнасці" Екатерины Ходасевич-Лисовой отмечена членами жюри как "Лучшее произведение для детей и юношества". Победитель в номинации "Лучшее произведение прозы" Владимир Степан представил сборник "Хвалі". Сборник стихотворений "Сузор'е птушкі" помог Ольге Никитенко стать лучшей дебютанткой конкурса.

"Главная цель Национальной литературной премии - привлечение интереса читателей к отечественным книгам, потому как в них отражены белорусский язык, национальный характер и любовь к Родине. В каждой из шести номинаций были представлены лучшие произведения современных авторов. Это показывает, что идет развитие нашей литературы, - отметила первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах. - Порадовали представленные на конкурсе произведения прозы и поэзии. Приятно, что многие авторы пишут для детей и подростков. К сожалению, второй год подряд члены жюри не смогли определить победителей в номинации "Лучшее произведение драматургии". Однако мы видим, что белорусская драматургия развивается. Об этом свидетельствуют различные конкурсы и проекты, многие театры ставят спектакли по пьесам драматургов".

Организаторами конкурса являются Министерство информации, Министерство культуры, Министерство образования, Союз писателей Беларуси. Победители получат денежную премию и фирменные статуэтки. В этом году награждение состоится во время празднования Дня белорусской письменности 6 сентября в Белыничах Могилевской области.-0-