НББ издала книгу об истории и культурных традициях Беларуси

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-популярное издание "Беларусь вачыма бібліёграфа" презентовали сегодня в Национальной библиотеке, передает корреспондент БЕЛТА.

Презентация прошла во время торжественного мероприятия к 60-летию библиографического бюллетеня "Новыя кнігі: па старонках беларускага друку". "Каждый год готовятся основательные приложения, рассматривающие определенную тему белорусской истории и культуры, например "З гісторыі беларускага друку", "Беларусь турыстычная", "Малая радзіма знакамітых людзей", "Прыродныя багацці Беларусі". Именно эти материалы и стали основой нового издания "Беларусь вачыма бібліёграфа", - рассказали в библиотеке.

"Для издания отобрали и переработали лучшие информационно-аналитические материалы из белорусоведческих приложений к новым книгам, созданные за последние 30 лет. В результате получилась книга с разделами, посвященными значимым событиям белорусской истории. Она рассказывает о древних магнатских шляхетских родах, знакомит с биографиями знаменитых людей, внесших значительный вклад в жизнь страны. Интересными получились статьи, посвященные белорусскому летописанию и книгопечатанию, истории белорусских рядов, малой родине знаменитых людей", - рассказала главный библиограф научно-исследовательского отдела библиографии Наталья Барсукова.

В книге содержатся материалы о культурных традициях Беларуси, народных праздниках и обрядах, декоративно-прикладном искусстве, белорусской кухне. На страницах издания размещена интересная информация о памятниках истории и культуры, заповедных территориях и природных богатствах нашей страны. Большой раздел посвящен событиям Великой Отечественной войны, обороне Брестской крепости, кровопролитным сражениям, освободительным операциям, знаменитым полководцам, героям фронта, партизанам и подпольщикам. Издание дополнено фотографиями, цветными изображениями обложек и документов из фондов библиотеки.-0-