НББ к 130-летию Максима Богдановича объединила в каталог все известные автографы поэта

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси к 130-летию со дня рождения Максима Богдановича издала уникальный каталог "Аўтографы Максіма Багдановіча", объединяющий все известные на сегодня автографы поэта. Об этом БЕЛТА сообщили в научно-исследовательском отделе книговедения.

Подготовкой каталога занимались сотрудники Литературного музея Максима Богдановича. В проекте участвовали музеи, архивы, библиотеки Беларуси, Литвы, России, Украины.

Каталог включает 10 разделов и содержит автографы на фотографиях, стихи, переводы, статьи, письма, дарственные надписи, собственноручные записи, документы Минского отдела Белорусского общества помощи пострадавшим от войны, документы Минской губернской продовольственной комиссии, факсимильные изображения утерянных автографов.

В разделе "Дароўныя надпісы" отражен автограф, хранящийся в фондах Национальной библиотеки, который помещен на титульной странице сборника "Вянок" (1913). "Максим Богданович подписал книгу в Ярославле в 1914 году своему другу Николаю Какуеву. В гимназический период жизни поэт провел много времени в доме семьи Какуевых и дружил с братьями Рафаилом и Николаем, а также сестрами Анной и Варварой. Именно к Анне Какуевой поэт испытал сильную любовь. Ей посвящен поэтический цикл "Мадонны", многие стихи разных лет. Некоторые исследователи полагают, что именно высокие чувства к этой девушке вдохновили поэта на написание прекрасного "Раманса" ("Зорка Венера ўзышла над зямлёю...")", - отметили в библиотеке.

Об истории поступления "Вянка" известно из воспоминаний библиографа Нины Ватаци, что отражено в каталоге: "В 1971 году Министерство культуры БССР получило письмо из Ленинграда от Николая Лилеева, сына Анны Какуевой, который сообщал, что он у него имеется экземпляр книги Максима Богдановича "Вянок" с автографом поэта, и предлагал отдать его на родину Максима Богдановича".

Каталог будет очень востребован не только исследователями - многим школьникам и студентам будет полезно почитать рукописные тексты классика белорусской литературы. Кроме того, и любителям поэзии будет интересно увидеть аккуратный каллиграфический почерк любимого автора.

Тираж каталога совсем небольшой, поэтому бумажный вариант сразу становится библиографическим раритетом. Электронная версия издания доступна всем на сайте Национальной библиотеки.-0-