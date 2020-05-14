НББ подготовила книжную выставку ко Дню биологического разнообразия

14 мая, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Национальная библиотека подготовила виртуальную книжную выставку "Сохранение биологического разнообразия: проблемы, задачи, перспективы", сообщили БЕЛТА в НББ.

"Выставка посвящена Международному дню биологического разнообразия. Она познакомит пользователей с материалами по законодательству в сфере сохранения биоразнообразия, докладами и обзорами ООН и других международных организаций, материалами исследований по изучению и охране биоразнообразия, национальными докладами и оценками результативности экологической деятельности в Беларуси. Также на нашем портале размещена литература, в которой предоставлена информация об отношениях человека и природы, задачах в сфере сохранения исчезающих видов флоры и фауны", - рассказали в НББ.

На виртуальной выставке представлено 65 документов из фондов библиотеки на русском и английском языках: книги, брошюры, буклеты. Эти документы помогут привлечь внимание людей к мировой проблеме сохранения биоразнообразия, углубить понимание вопросов его изучения и использования, а также повысить осведомленность об экологической обстановке на планете. Книжная выставка будет интересна студентам и аспирантам экологических, биологических и географических специальностей, специалистам в области природопользования и охраны окружающей среды, научным работникам, а также всем, кто интересуется этой тематикой.

Международный день биологического разнообразия был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН 20 декабря 2000 года и ежегодно отмечается 22 мая - в день принятия согласованного текста Конвенции о биологическом разнообразии. Конвенция представляет собой международный правовой документ, который ратифицирован 196 странами. Главная задача - обратить внимание общественности на проблему безвозвратного исчезновения многих представителей флоры и фауны и еще раз напомнить всему мировому сообществу о необходимости принятия срочных и решительных мер для сохранения экосистем и биоразнообразия на международном, национальном и местном уровнях.-0-