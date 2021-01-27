НББ подготовила виртуальный проект к юбилею одного из основателей "Маладняка" Андрея Александровича

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси подготовила виртуальный проект к 115-летию со дня рождения белорусского поэта, одного из основателей литературного объединения "Маладняк" Андрея Александровича. Об этом БЕЛТА сообщили в НББ.

Проект, размещенный на интернет-портале НББ, предоставляет доступ к оцифрованным книгам, рукописям, документам, переписке Андрея Александровича, его фотографиям и публикациям современных авторов о писателе. В фондах библиотеки хранится все прижизненное наследие Андрея Александровича. В проекте размещены 25 оцифрованных книг, среди которых сборники стихов "Па беларускім бруку" (1925), "Прозалаць" (1926), "Угрунь" (1927), "Гудкі" (1930), поэмы "Цені на сонцы" (1930) и "Напор" (1933), стихотворный сборник "Узброеныя песні" (1936), произведения для детей, а также проза.

"В проекте собрана литература о жизни и творчестве поэта. Исследователям будет интересно ознакомиться с полными текстами материалов современных авторов, которые делают проект актуальным. Несомненно, заинтересуют пользователей фотографии, сканы документов, рукописи, поздравительные открытки, личные вещи Андрея Александровича, хранящиеся в фондах партнеров проекта", - рассказали в НББ.

Виртуальный проект создан в рамках совместной инициативы "На хвалі часу, у плыні жыцця", которую Национальная библиотека реализует вместе с партнерами - Государственным музеем истории белорусской литературы, Белорусским государственным архивом-музеем литературы и искусства и издательским домом "Звязда", в частности журналом "Маладосць".

Андрей Александрович родился в Минске. В 1924 году издал первый сборник стихов "Комсомольская нота" совместно с Анатолем Вольным. Работал редактором окружной газеты "Наш працаўнік", редактировал журнал "Малады араты". Был одним из организаторов литературного объединения "Маладняк", участвовал в подготовке реформы белорусского правописания 1933 года и работе комиссии для пересмотра русско-белорусского словаря и новых правил правописания белорусского языка. Возглавлял Институт языка Академии наук Белорусской ССР, в 1934-1937 годах был заместителем председателя правления Союза писателей БССР. В июне 1937 года исключен из правления, через год арестован и осужден на 15 лет лагерей. В 1947 году досрочно освобожден. Через год поэта вновь арестовали и выслали в Красноярский край. Реабилитирован в 1955 году. Умер в 1963 году, похоронен в Минске на Восточном кладбище.-0-