НББ подготовила выставку к 160-летию Левитана

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книжно-иллюстративная выставка "Нежная лирика пейзажа", посвященная 160-летию со дня рождения выдающегося русского художника Исаака Левитана (1860-1900) проходит в зале документов по искусству Национальной библиотеки Беларуси, сообщили БЕЛТА в НББ.

"Жизнь и судьба талантливого пейзажиста была непростой: ранний уход обоих родителей, беспредельная нужда, голод и борьба за кусок хлеба в совсем юные годы, насмешки и предвзятое отношение за еврейское происхождение, продолжительная болезнь. Однако, несмотря на все трудности, художник сумел отразить в своем творчестве удивительную гармонию и красоту окружающего мира, запечатлеть всю прелесть и душевность природы средней полосы России, ее тихое, скромное очарование", - отметили в НББ.

"Природу украшать не надо, но надо почувствовать ее суть и освободить от случайностей", - считал мастер.

На выставке можно увидеть целый ряд репродукций известных работ художника, представляющих все краски времен года: "Осенний день. Сокольники", "Золотая осень", "Летний вечер", "Весна. Большая вода", "Март", "Зимой в лесу". Умиротворением, спокойствием и тихой грустью окутают "Последние лучи солнца", "Сумерки. Стога", "Тихая обитель", "Вечерний звон", "У омута". Отклик в душе найдет эпическое произведение "Над вечным покоем", наполненное философскими раздумьями о жизненном пути человека, бренности бытия, о вечности. Не оставит равнодушным полное драматизма полотно "Владимирка", на котором Левитан запечатлел печально известную старую Владимирскую дорогу, по которой ссыльных гнали на каторгу в Сибирь.

Есть у художника и жизнеутверждающие произведения, отражающие природу в расцвете сил. На выставке экспонируются репродукции картин "Свежий ветер. Волга", "Березовая роща", "Мостик. Саввинская слобода" и другие. Впечатлят солнечные крымские и итальянские пейзажи, суровая северная природа Финляндии. Экспозиция познакомит с произведениями, созданными в нехарактерном для художника жанре портрета, например, "Портрет Софьи Петровны Кувшинниковой". Порадуют посетителей и прекрасные натюрморты живописца - "Букет васильков", "Белая сирень", "Одуванчики".

Дополняют экспозицию каталоги выставок Исаака Левитана, статьи о живописце, воспоминания о нем современников. Будет познавательной и художественная литература, посвященная великому пейзажисту: повесть "Исаак Левитан" Константина Паустовского, поэма "Левитан" Ивана Калашникова.

Выставка будет работать по 29 сентября.-0-