НББ подготовила выставку к 70-летию литературоведа Анатолия Воробья

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Много-много сделать", приуроченная к 70-летию критика, литературоведа, кандидата филологических наук, педагога, редактора, члена Союза писателей Беларуси Анатолия Воробья открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в НББ.

Раздел выставки "Жывая повязь часоў" представляет научные труды критика, среди которых "Беларуска-рускі паэтычны ўзаемапераклад 20-30-х гадоў", "Максім Танк і польская літаратура", "Уладзімір Караткевіч: жыцце і творчасць". Презентованы статьи исследователя по разным проблемам современного литературоведения, биографические очерки, рецензии, предисловия и послесловия, комментарии к художественным произведениям, а также книги, где Анатолий Воробей выступает главным редактором или членом редакционной коллегии.

В разделе экспозиции "Гармонія хараства і праўды" можно узнать о жизненном и творческом пути юбиляра.

Анатолий Воробей изучает белорусскую и польскую литературы ХХ-ХХІ веков, текстологию, занимается вопросами художественного перевода и литературных связей. Он один из наиболее авторитетных исследователей работ Владимира Короткевича, главный инициатор и руководитель 25-томного издания творческого наследия писателя. Кроме того, он собирает, издает и популяризирует наследие таких известных белорусских писателей, как Максим Танк, Владимир Хадыка, Пилип Пестрак и Олег Лойко.

Выставка продлится до 1 октября. -0-