НББ представила выставку о литературном наследии Нила Гилевича к 90-летию со дня его рождения

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Прывесці ў рух энергію сумлення…", посвященная 90-летию со дня рождения народного поэта Беларуси литературоведа, фольклориста, переводчика Нила Гилевича открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе обслуживания специализированными фондами НББ.
"Богатое литературное наследие писателя представлено собранием произведений в 23 томах, книгами избранных произведений, сборниками лирики, романом в стихах "Родныя дзеці", поэмой "Сказ пра Лысую гару", сборником пьес "Начлег на буслянцы", автобиографической повестью "Перажыўшы вайну", сборниками литературно-критических и публицистических статей, книгами сатиры и юмора, произведениями для детей", - рассказали в библиотеке.
Произведения Нила Гилевича переведены на многие языки. Раздел "Звонкае сэрца паэта" знакомит гостей с произведениями автора на болгарском, польском, русском, английском, испанском и других языках, а также с его переводческой деятельностью.
"На слова поэта писали музыку многие белорусские композиторы: Николай Чуркин, Николай Аладов, Евгений Тикоцкий, Анатолий Богатырев, Евгений Глебов, Игорь Лученок, Дмитрий Смольский. Стихи поэта "Вы шуміце бярозы", "Жаўраначка", "Шлях да Беларусі", "Родная мова", "Край мой беларускі, край" стали любимыми песнями в народе. Сборники нот собраны в разделе "Песенная панарама", - добавили в НББ.
Раздел "Вы шуміце, шуміце нада мною, бярозы" посвящен исследованию многогранного творчества Нила Гилевича.
Посетить выставочный проект можно до 15 ноября.-0-