НББ представит неизвестные страницы жизни Минска

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси приглашает посетить праздничную книжную выставку "Минская мозаика". Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

В экспозицию включено более 50 тематических изданий. В этом ряду - красочные альбомы, научно-популярные и художественные издания, каталоги и туристические буклеты, открытки с пейзажами, историческими местами и памятниками Минска. "Праздничный проект представляет неизвестные страницы жизни города, дает возможность не только ощутить дыхание прошлых веков, но и ритм сегодняшнего времени", - отметили в библиотеке.

Открывает экспозицию раздел "Минск исторический". Посетители могут познакомиться с серией книг Виталия Кириченко под общим названием "Мінск", которая адресована широкому кругу читателей. Автор ведет рассказ о столице 1940-1969 годов на основании архивных документов, периодической печати, иллюстрируя его редкими фотографиями. Среди представленных изданий - книга Михаила Осмоловского "Минск". Это первая попытка обобщить градостроительный опыт города, показать его историческое прошлое и особенности развития начала 1950-х годов.

Изюминкой раздела "Минск. Главная улица" является основательное исследование писателя и энциклопедиста Леонида Морякова истории сотен домов главной улицы столицы - проспекта Независимости. "В течение своего существования около десятка раз менялось название. Это и история людей, живших здесь, строившихся, посещавших магазины и театры. Издание содержит уникальные фотографии, планы и архивные документы", - рассказали организаторы.

Посетить выставку можно по 30 сентября.-0-