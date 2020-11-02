НББ представляет тематическую выставку о строительстве зеленых городов

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тематическая выставка "Зеленое строительство - настоящее и будущее энергосбережения" открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Климат Земли меняется, и в большей степени причиной происходящих изменений является деятельность человека и глобальная урбанизация. В мире возникла необходимость создания зеленых городов, строительство которых направлено на повышение энергоэффективности, развитие устойчивого транспорта, сокращение выбросов парниковых газов и иных мер, которые выгодны для экономики этих городов, полезны для окружающей среды и улучшают качество жизни горожан", - рассказали в библиотеке.

Одним из эффективных инструментов решения поставленной стратегической задачи в стране стал проект "Беларусь: поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси" ("Зеленые города"). Он проходит при поддержке Программы развития ООН. Реализованные здесь инициативы освещены в журналах "Энергоэффективность", "Энергетика и ТЭК" и "Архитектура и строительство".

Все более реальным понятием становится термин умный город. Читатели смогут прочесть материалы об опыте их создания в таких периодических изданиях, как "Живи как хозяин", "Беларуская думка". Кроме того, "Экономический бюллетень", "Новая экономика", "Промышленная безопасность" расскажут об одном из возможных путей дальнейшего развития энергоэффективных городов, который лежит в плоскости зеленой экономики. В журналах "Зеленый контейнер", "Планета" и "Энергосбережение" представлены наиболее интересные и эффективные зарубежные решения в сфере зеленого градостроительства.

Экспозиция насчитывает около 40 периодических изданий. Посетить выставку можно по 5 января.-0-