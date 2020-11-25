НББ презентовала монографию Александра Суши о Брестской Библии

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Монографию "Асэнсаванне шэдэўра. Берасцейская Біблія", изданную в Национальной библиотеке Беларуси, презентовали сегодня в Брестской областной библиотеке, передает корреспондент БЕЛТА.

Автором исследования стал заместитель генерального директора НББ, председатель Международной ассоциации белорусистов Алесь Суша. В монографии собраны результаты комплексного научного исследования Брестской Библии - самого дорогого и самого большого издания Беларуси XVI-XVIII веков. Эта Библия стала настоящей легендой, которую ученые заслуженно называют шедевром книжной культуры эпохи Возрождения. Издание вышло в свет в Бресте 4 сентября 1563 года за счет несвижского князя, виленского воеводы, канцлера Великого княжества Литовского Николая Радзивилла и сразу же обратило на себя внимание читателей, исследователей, богословов, переводчиков не только в Беларуси, Литве и Польше, но и далеко за пределами региона.

"Библиотеки во все времена - в периоды войн или стабильного интенсивного развития - были тем местом, где можно найти покой, убедиться, что все пройдет и настанет новое время. Всегда нужно помнить про то красивое и достойное, что осталось нам от предков, и на этом строить настоящее и будущее. Мы должны использовать памятники прошлого для формирования современного культурного пространства и гордости белорусов за свою историю", - отметил Александр Суша.

Исследователь описывает в монографии обстоятельства создания шедевра, а также размышляет о его значимости как произведения книжного искусства, языковой культуры, библеистики, показывает неповторимые черты книжного памятника. Автор анализирует, что сделано для возвращения Брестской Библии в общественное сознание, культурный и научный обиход, и что еще можно для этого предпринять.

Мероприятие приурочено к 80-летию Брестской областной библиотеки имени М.Горького, история которого неразрывно связана со знаменитым изданием. В отделе редкой книги хранится фрагмент древнего фолианта. Перед зданием установлен памятник Брестской Библии. Логотип учреждения также есть на изображении памятника культуры.-0-