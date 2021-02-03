НББ приглашает на выставку, приуроченную к ВНС и Году народного единства

Фото из архива

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тематическая книжная выставка "Беларусь - наш общий дом", приуроченная к VI Всебелорусскому народному собранию и Году народного единства, открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе галерейно-выставочной деятельности НББ. "Всебелорусское народное собрание - знаковое событие в жизни республики. Его участники, избранные трудовыми коллективами, гражданами по месту жительства, учебы или службы, выражают самый широкий спектр общественного мнения, вносят продуктивные идеи, направленные на согласование подходов в решении актуальных проблем государственного строительства, дальнейшего осуществления экономических реформ", - отметили в библиотеке. На выставке представлено около 200 документов, в которых рассматриваются главные компоненты идеологии белорусского государства в различных сферах жизнедеятельности белорусского общества, вопросы конституционного права Беларуси, раскрываются место и роль политических институтов и общественных организаций в идеологических процессах. Кроме того, организаторы рекомендуют посетить тематическую выставку "Конституции Республики Беларусь: права, обязанности, ответственность", которая посвящена Дню Конституции Республики Беларусь. "В разделе выставки "Всебелорусское народное собрание. История" представлены книги и буклеты с материалами народных собраний, включая первый съезд, который прошел 19-20 октября 1996 года. В экспозицию также вошли издания, посвященные становлению и современному состоянию белорусской государственности, достижениям в социально-экономической, научной и культурной сферах, внешнеэкономическим и внешнеполитическим связям, туризму и культурно-историческому наследию Беларуси", - рассказали в НББ. Выставка имеет научно-практическое значение, рекомендована политикам, государственным деятелям, научным сотрудникам, преподавателям, аспирантам и студентам, будет полезной организаторам идейно-воспитательной работы в коллективах и организациях. Познакомиться с экспонатами можно по 21 февраля.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!