НББ приглашает познакомиться с творчеством писателей-фантастов Азимова и Брэдбери

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси приглашает познакомиться с творчеством писателей-фантастов Айзека Азимова и Рэя Брэдбери. Выставка "Впереди времени" посвящена 100-летию со дня их рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в НББ.

"Айзек Азимов и Рэй Брэдбери - новаторы, ставшие классиками и подарившие читателям уникальный мир, талантливые пророчества и предостережения. Они начинали в эпоху, когда фантастика была одной из разновидностей дешевого чтения, pulp fiction. Этот жанр повзрослел вместе с ними и стал таким, каким мы его знаем и любим. В центре внимания литературного творчества писателей - социальные и нравственные аспекты технического развития, проблемы активной деятельности человека в современном мире, борьба против зла и угрозы войны", - рассказали в НББ.

Центральное место в экспозиции занимают главные произведения писателей. Самые известные из крупных форм, принесших славу Рэю Брэдбери, - "451 градус по Фаренгейту", "Марсианские хроники" и "Вино из одуванчиков". На выставке можно увидеть известный роман "Надвигается беда" и незавершенное произведение "Маски" об одиноком человеке, создающем себе ненастоящее лицо как ответ на безразличие окружающих. Но самая большая по объему часть творчества Рэя Брэдбери - рассказы. Именно в этой форме он достиг вершин мастерства, поэтому на выставке значительное место отводится сборникам рассказов разных лет: "Человек в картинках", "Лекарство от меланхолии", "Темный карнавал".

Главные темы в творчестве Айзека Азимова - очеловечивание роботов и расселение людей в космосе. "Теме роботов посвящены многочисленные рассказы и повести "Я, робот", "Стальные пещеры", "Обнаженное солнце" и цикл романов "Детектив Элайджа Бейли и робот Дэниел Оливо". Книги раскрывают проблему взаимодействия людей и роботов и связанные с этим моральные принципы. Три закона робототехники, придуманные Айзеком Азимовым, легли в основу науки об искусственном интеллекте. Об освоении космоса повествуют циклы "Транторианская империя" и "Академия". Азимов был самым знаменитым популяризатором науки своего времени, научно-популярных книг у него было даже больше, чем художественных. Они охватывают разнообразные темы - от физики и астрономии до истории и психологии. На выставке можно познакомиться с наследием Айзека Азимова и в этом ракурсе.

Выставка будет работать до 8 ноября.-0-