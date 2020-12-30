"Не могла найти этому оправдания" - Ольга Нефедова высказалась об уходе актеров из Купаловского театра

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Купаловского театра Ольга Нефедова в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ высказалась об уходе своих коллег из театральной труппы, сообщает БЕЛТА.

"Когда эти события начали происходить в нашем Купаловском театре, первой реакцией у меня была обескураженность: "Как так можно?" Разумеется, были слезы. Я не могла найти объяснения и оправдания тому, что происходит и как можно уйти из театра, - рассказала актриса. - Очень многие пожертвовали какими-то аспектами своей жизни, чтобы играть на сцене. Актером быть не так просто, как кажется. Ты должен приложить огромные усилия, чтобы доказать, что имеешь право быть на сцене. И вдруг, пройдя какие-то моменты, ты отказываешься от своей профессии, прикрываясь вроде бы благими намерениями, которыми выстлана дорога…"

Сейчас в театре осталось около 200 человек, практически все они - технические специалисты: монтажеры сцены, костюмеры, гримеры, осветители, уборщики. Они стали заложниками сложившейся ситуации. По мнению Ольги Нефедовой, ее бывшие коллеги по сцене просто не подумали обо всем коллективе, приняв решение покинуть театр.

"Вы бросили своих, вы бросили стариков. Никто не подумал, что для Геннадия Овсянникова (народный артист СССР и Беларуси. - Прим. БЕЛТА), который пережил несколько инфарктов, театр - это как для нас воздух. Он живет тем, что приходит на сцену. Я вспомнила интервью моей коллеги: "Я боюсь за зрителей, которые будут возвращаться после спектакля". Красиво звучит. А вы не побоялись за жизнь Геннадия Степановича?" - обратилась актриса к своим коллегам.

По ее словам, у определенной части населения появилась "некая вседозволенность: ты можешь не обращать внимания на коллег, на общество, страну, в которой живешь и законы которой как гражданин просто-напросто обязан соблюдать". "Мы все не спали. У меня началась бессонница, у старшего поколения точно так же: мы полтора месяца не могли прийти в себя от непонимания, что могло случиться такого, чтобы взять и уйти. Когда на собрании я, умываясь слезами, просила остаться, умоляла, мне было сказано одной актрисой: "Мы не можем работать, когда людей убивают". Я, доверчивый человек, уже не верю вам, мои бывшие коллеги. Вы же работаете по углам, по подвалам, читаете на чаепитиях - вам за это платят, это не секрет. Вы работаете, а мы, те, кто остался в театре, четыре месяца не работали. Это честно? Скажите, где правда?" - задалась вопросом Ольга Нефедова.

Она считает, что покинувшие театр артисты были не до конца честны с самими собой. "Почему, когда в августе вы сделали, мне кажется, такой дешевый и нелепый жест, возложив к дверям театра грамоты, вы не принесли ключи от квартир, деньги, которые вы получали? Неужели вы думаете, что вы настолько талантливы, сродни богам на Олимпе? Нет. Если вы решили идти в революцию, то обязаны были вернуть этому государству все, что вам давалось. И тогда бы вы были честными", - подчеркнула актриса.-0-

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