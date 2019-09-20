20 cентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Недели Германии с 24 сентября по 31 октября пройдут в Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве ФРГ в Минске.

На протяжении 16 лет каждую осень под патронатом посольства Федеративной Республики Германия в Беларуси проводятся Недели Германии. Германская дипмиссия приглашает всех, кто хочет познакомиться с немецкой культурой, языком и обществом, посетить многочисленные мероприятия в 12 белорусских городах.

Программа Недель Германии будет разнообразной. Так, в день открытия в Белгосфилармонии состоится концерт "...Ибо крепка, как смерть, любовь". На нем будут звучать музыкальные произведения эпохи барокко на тексты ветхозаветной книги "Песнь Песней". Запланированы кинопоказы современных короткометражных лент, художественных фильмов в оригинале на немецком языке с субтитрами на русском. Будет показан документальный фильм в Исторической мастерской имени Леонида Левина. Зрители увидят также немой фильм "Фауст" (1926) Фридриха Вильгельма Мурнау, который будет демонстрироваться в четырех городах с живым музыкальным сопровождением в исполнении композитора Ольги Подгайской и ансамбля Five-storey-ensemble".

Для посетителей Недель Германии подготовлены чтения с известными немецкими авторами, выставки, мастер-классы и лекции, творческие мероприятия. Будет возможность принять участие в увлекательных творческих акциях в библиотеках Барановичей, Борисова и Молодечно.

Недели Германии проводятся посольством Федеративной Республики Германия совместно с Институтом имени Гёте в Минске, представителями немецких культурных организаций в сотрудничестве с белорусскими учреждениями и партнерами.-0-