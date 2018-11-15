15 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Недели Германии в Беларуси завершатся джазовым фестивалем XJAZZ 2018 Minsk, сообщили организаторы на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил автор проекта "MEMENTO", организатор джазового фестиваля XJAZZ Berlin Cебастьян Студницкий, для него очень интересен опыт проведения джазового фестиваля в белорусской столице.

Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, он отметил: "Моя мечта построить своего рода культурный мост между Беларусью и Германией и постоянно обмениваться опытом. Надеюсь, что наше сотрудничество с белорусскими коллегами продлится. На джазовый фестиваль в Минске приехали семь музыкантов из Берлина. Благодаря им белорусские почитатели джазового искусства смогут насладиться всеми нюансами джазовой музыки".

Формат фестиваля XJAZZ был придуман известным немецким композитором, трубачом и пианистом Себастьяном Студницким и стартовал в 2014 году. Ставший одним из самых крупных джазовых событий Германии, этот проект успешно зарекомендовал себя на международной арене. За последние годы слушателями культурного форума стали зрители Турции, России, Польши, Израиля и Франции. А сейчас и Беларуси. С 15 по 17 ноября Белорусская государственная филармония совместно с культурными центрами столицы становятся площадками для XJAZZ Minsk Edition, а слушатели смогут услышать блюз, джаз и фанк в нестандартных комбинациях с электронной и классической музыкой.

Осуществление проекта стало возможно благодаря поддержке посольства Федеративной Республики Германия, проекта Европейского союза "Мост", компании "Регула", энтузиазму основателей джазового фестиваля XJAZZ Berlin и белорусских соорганизаторов.

Проведение недель Германии в Беларуси стало традиционным, с каждым годом масштаб мероприятия увеличивается. Белорусские зрители знакомятся с новыми аспектами германского искусства, что способствует расширению культурного сотрудничества двух стран. -0-