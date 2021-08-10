10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя индийского кино открылась в Минске, сообщили БЕЛТА в Посольстве Республики Индия в Беларуси.

Торжественное открытие Недели индийского кино в Минске состоялось в преддверии 75-й годовщины независимости Индии. В мероприятии приняли участие Посол Индии в Республике Беларусь Алок Ранджан Джа, заместитель министра культуры Валерий Громада, представители Министерства иностранных дел Беларуси и дипломатического корпуса.

"Сотрудничество Беларуси и Индии в области кинематографа неуклонно развивается. В 2019 году было подписано соглашение о сотрудничестве между киностудией "Беларусьфильм" и индийской компанией Scintillating Global, индийское кино ежегодно представляется на Минском международном кинофестивале "Лiстапад", а белорусские фильмы активно принимают участие в индийских кинофестивалях и становятся его призерами", - отметил Валерий Громада. Он также выразил надежду, что Неделя индийского кино в Минске станет доброй традицией.

Посол Индии тепло поблагодарил всех гостей за внимание к фестивалю и отметил, что культура является важнейшим аспектом любой нации. "Музыка, литература, традиционный танец, кухня Индии завоевали не одно сердце по всему миру. Но среди различных направлений культуры особенно выделяется индийское кино, которое восхищает людей во всем мире, преодолевая территориальные и языковые барьеры. Однако со времен популярности индийских фильмов в Советском Союзе Индия изменилась, а вместе с ней изменилось и индийское кино, с которым посольство и хочет познакомить белорусского зрителя", - подчеркнул Алок Ранджан Джа.

Неделя индийского кино проходит в кинотеатре "Беларусь" и продлится до 15 августа. Организаторы уверены, что даже самый искушенный зритель найдет себе картину по вкусу: исторические драмы, комедии, боевики, фильмы для семейного просмотра - вся палитра современных жанров кинематографа ждет гостей на фестивале. Вход свободный.

Фестиваль организован Посольством Республики Индия в Республике Беларусь при поддержке Минского городского исполнительного комитета.-0-