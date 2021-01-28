"Неделя памяти Михаила Пташука" проходит в Ляховичском районе

28 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. "Неделя памяти Михаила Пташука" проходит на малой родине кинорежиссера в Ляховичском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор районной централизованной клубной системы Юрий Гринь.

Мероприятия приурочены к 78-летию известного белорусского кинорежиссера, чья жизнь трагически оборвалась в апреле 2002 года в результате автомобильной катастрофы. Фильмография Михаила Пташука насчитывает более десятка художественных картин, среди которых "В августе 44-го...", "Знак беды", "Возьму твою боль", "Черный замок Ольшанский", "Про Витю, про Машу и морскую пехоту".

Сегодня на малой родине народного артиста БССР в деревне Федюки состоится митинг-реквием "Человек, который хотел жить и творить...". У дома, где прошли детские и юношеские годы кинорежиссера, соберутся односельчане, школьники, представители райисполкома, работники культуры. Ожидается, что к ним присоединится дочь режиссера актриса Анжелика Пташук.

Участники мероприятия минутой молчания почтят память земляка, возложат цветы к мемориальной доске, установленной на деревянном доме по ул.Садовой, 48. "Мы стараемся поддерживать порядок возле дома, а в дальнейшем хотим передать его на баланс сельского совета. В планах - провести небольшую реконструкцию, благоустроить территорию, чтобы организовать что-то наподобие мини-музея. Михаил Пташук был выдающимся режиссером, мы должны гордиться таким земляком и всячески пропагандировать его творчество", - сказал Юрий Гринь.

В этот же день в городском Доме культуры пройдет вечер памяти "Михаил Пташук. Человек-эпоха". В программе - демонстрация отрывков из фильмов режиссера, театрализованные номера по мотивам его кинолент, показ 15-минутного документального фильма "Наш славуты зямляк".

А 29 января Ляховичская центральная библиотека имени Я.Купалы приглашает всех желающих в интерактивное путешествие по страницам жизни Михаила Пташука "Исповедь кинорежиссера".-0-