"Неделя памяти Михаила Пташука" проходит в Ляховичском районе

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 28 января 2021
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:15 ООН: 64% жителей планеты считают изменение климата чрезвычайной ситуацией В мире
10:15 Крупная партия гашиша и нелегалы в фуре: таможенники составили топ-5 задержаний 2020 года Происшествия
10:09 В Беларуси утверждены строительные нормы для источников теплоснабжения и энергоэффективности Экономика
10:02 В Заостровечье и Столбцах из-за аварии без воды оставались 52 частных и 11 многоквартирных домов Регионы
09:58 В Могилеве из общежития при пожаре эвакуировали 29 человек Происшествия
09:53 Завершено расследование дела в отношении активного участника массовых беспорядков в Минске Происшествия
09:43 Малый и средний бизнес Минска в 2020 году внес в консолидированный бюджет Br5,5 млрд Регионы
09:38 Грузовик сбил пешехода в Молодечненском районе Происшествия
09:37 Пинский лесхоз построит цех по окорке древесины Регионы
09:30 Электронная ярмарка вакансий пройдет сегодня с участием 6 предприятий Минска Регионы
09:29 Мастера Гродненского района представят свои работы на выставке, посвященной Году народного единства Регионы
09:26 В Монголии произошло землетрясение магнитудой 4,5 В мире
09:16 На МКАД пьяная женщина на иномарке въехала в припаркованный авто Происшествия
09:15 "Зооманипарк" открывается в Гомеле Культура
09:12 В Польше вступил в силу закон об абортах, в стране возобновились протесты В мире
09:10 Более 220 человек пострадали во время столкновений в Ливане В мире
09:06 Три автомобиля столкнулись на пр.Независимости в Минске Происшествия
09:03 Целевая мини-ярмарка вакансий для пожилых людей пройдет в Могилеве 2 февраля Регионы
09:02 Электроснабжение продолжают восстанавливать в 56 населенных пунктах Брестской и Гродненской областей Общество
08:48 Ковид не помеха - торговля Беларуси и КНР оказалась стрессоустойчивой - комментарий Экономика
08:38 Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Кыргызстана В мире
08:08 В Бобруйском районе спасли тонувшего мужчину Происшествия
07:50 Apple сообщила о рекордном росте выручки В мире
07:48 Онлайн-кастинг для участия в конкурсе "Мисс и Мистер Гомельская область" продлится до 12 февраля Регионы
07:32 Колумбия приостанавливает авиасообщение с Бразилией В мире
07:28 Лесхозы Витебской области начали подготовку к пожароопасному сезону Регионы
07:19 "Неделя памяти Михаила Пташука" проходит в Ляховичском районе Культура
07:13 Каннский кинофестиваль перенесли с мая на июль В мире
07:00 На гандбольном чемпионате мира определились полуфиналисты Спорт
07:00 Картина дня: собрание участников ВНС в Могилеве, новшества государственных НТП и последствия "Ларса" Общество
Все новости
Все новости
Культура
28 января 2021, 07:19

"Неделя памяти Михаила Пташука" проходит в Ляховичском районе

Михаил Пташук. Фото из архива
Михаил Пташук. Фото из архива

28 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. "Неделя памяти Михаила Пташука" проходит на малой родине кинорежиссера в Ляховичском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор районной централизованной клубной системы Юрий Гринь.

Мероприятия приурочены к 78-летию известного белорусского кинорежиссера, чья жизнь трагически оборвалась в апреле 2002 года в результате автомобильной катастрофы. Фильмография Михаила Пташука насчитывает более десятка художественных картин, среди которых "В августе 44-го...", "Знак беды", "Возьму твою боль", "Черный замок Ольшанский", "Про Витю, про Машу и морскую пехоту".

Сегодня на малой родине народного артиста БССР в деревне Федюки состоится митинг-реквием "Человек, который хотел жить и творить...". У дома, где прошли детские и юношеские годы кинорежиссера, соберутся односельчане, школьники, представители райисполкома, работники культуры. Ожидается, что к ним присоединится дочь режиссера актриса Анжелика Пташук.

Участники мероприятия минутой молчания почтят память земляка, возложат цветы к мемориальной доске, установленной на деревянном доме по ул.Садовой, 48. "Мы стараемся поддерживать порядок возле дома, а в дальнейшем хотим передать его на баланс сельского совета. В планах - провести небольшую реконструкцию, благоустроить территорию, чтобы организовать что-то наподобие мини-музея. Михаил Пташук был выдающимся режиссером, мы должны гордиться таким земляком и всячески пропагандировать его творчество", - сказал Юрий Гринь.

В этот же день в городском Доме культуры пройдет вечер памяти "Михаил Пташук. Человек-эпоха". В программе - демонстрация отрывков из фильмов режиссера, театрализованные номера по мотивам его кинолент, показ 15-минутного документального фильма "Наш славуты зямляк".

А 29 января Ляховичская центральная библиотека имени Я.Купалы приглашает всех желающих в интерактивное путешествие по страницам жизни Михаила Пташука "Исповедь кинорежиссера".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брестская область кино Ляховичи
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Культура
Фото из архива "Зооманипарк" открывается в Гомеле
Фото из архива Радиоканал "Культура" знакомит слушателей с лучшими стихами отечественных поэтов
Фото из архива Фотовыставка "Навстречу Победе" в память о блокаде Ленинграда открылась в музее истории ВОВ
Владимир Петров. Фото Большого театра Большой театр к юбилею народного артиста Беларуси Владимира Петрова покажет его знаковые спектакли
Фото НББ НББ подготовила виртуальный проект к юбилею одного из основателей "Маладняка" Андрея Александровича
Фото kolas.museum.by В Минске представили 20 акварельных работ Василия Шаранговича по мотивам творчества Якуба Коласа
Главное
Александр Лукашенко Госсекретарь Совбеза, главный контролер, губернатор и гендиректор СТВ - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1651 пациент с COVID-19, выписаны 2143
Сергеенко: в основе социально-экономической политики Беларуси лежат интересы обычных людей
Банк развития направит в 2021 году на финансирование госпрограмм и мероприятий Br946 млн
Топ-новости
Картина дня: собрание участников ВНС в Могилеве, новшества государственных НТП и последствия "Ларса"
Ващенко освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям
В Беларуси утверждены строительные нормы для источников теплоснабжения и энергоэффективности
Ковид не помеха - торговля Беларуси и КНР оказалась стрессоустойчивой - комментарий
Выездное заседание Президиума Совета Республики прошло в МГЛУ
Правительство РФ одобрило проект соглашения о перевозке белорусских нефтепродуктов через порты РФ
Головченко представил нового главу КГК коллективу ведомства
Инфраструктура ядерной безопасности в Беларуси создается с учетом международных подходов - Госатомнадзор
Бегун: персональные данные для выдачи ID-карт будут собираться в закрытой информационной системе
Гайдукевич: угроза цветных революций - общая для стран постсоветского пространства
Карпенко: работа по патриотическому воспитанию пронизывает все уровни образования
ФПБ: за один день более 116 тыс. белорусов подписались под открытым письмом против санкций ЕС
В Беловежской пуще ведут онлайн-трансляцию: в объектив попали звери и 24 вида птиц
ОДКБ провела консультации по подготовке системы коллективной безопасности на 2022 год
Топливо в Беларуси с 28 января дорожает на 1 копейку
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.