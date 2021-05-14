Неделя современной белорусской драматургии пройдет в РТБД 17-23 мая

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском театре белорусской драматургии с 17 по 23 мая пройдет Неделя современной белорусской драматургии. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

В течение недели состоятся премьеры, специальные мероприятия и любимые спектакли. "За эти семь дней посетители смогут увидеть премьеру спектакля "Мертвятник" по новой пьесе Андрея Иванова, театрализованное чтение пьесы "Благосостояние" Марии Белькович и уникальный проект Центра белорусской драматургии - "Антропология границ". На нем будут представлены современные белорусские пьесы, написанные на прошлогодней международной драматургической лаборатории. Во время этого мероприятия гости смогут также поучаствовать в драматургической инсталляции и обсудить пьесы", - рассказали организаторы.

Пройдут также показы спектаклей "Сірожа" по пьесе Юлии Чернявской (приз за лучшую режиссуру на VII Республиканском фестивале национальной драматургии имени В.И. Дунина-Марцинкевича), "Гэта ўсё яна" (приз на международном фестивале в Авиньоне), "Ціхі шэпат сыходзячых крокаў" по пьесе Дмитрия Богославского и "Кар'ера доктара Рауса” по пьесе Виктора Мартиновича.-0-