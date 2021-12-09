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Культура
09 декабря 2021, 20:45

Неизвестные страницы биографии Максима Богдановича представили на презентации книги о классике

Фото postkomsg.com
Фото postkomsg.com

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книгу "Максим Богданович" из серии "Жыцце знакамітых людзей Беларусі" представили сегодня, в день 130-летия со дня рождения классика белорусской литературы. Презентация издания прошла в Государственном музее истории белорусской литературы - филиале "Литературный музей Максима Богдановича", передает корреспондент БЕЛТА.

В книге представили уже знакомые и совершенно новые факты его биографии. Через воспоминания, письма, документы, цитаты исследований и неизвестные произведения раскрывается жизнь самого молодого отечественного классика. Издание имеет более сотни фотографий, некоторые из них представлены впервые.

"Научные сотрудники музея нашли письма, которые были близки семье Максима Богдановича. Они приоткрывают новые тайны жизни семьи поэта. Интересной находкой стало то, что его стихотворения были переведены на украинский язык в США, а это значит, что и там нас читают. Чтобы найти эти яркие факты, необходимы годы кропотливой работы, но самое сложное - доказать, что это было именно так", - сказал директор музея Государственного музея истории белорусской литературы Сергей Усик.

Автор нового издания заведующий филиалом музея Михаил Барановский рассказал, что идея создать такую книгу появилась около двух лет назад: "Мы отталкивались от тех изданий про Богдановича, которые имеем. Каждое из них интересно, но они либо затрагивают какой-то конкретный период жизни, либо акценты в них расставлены по интересам автора. У нас же появилось желание сделать всеобъемлющую биографию, где будут максимально представлены те факты, которые мы знаем на данный момент. Получилось мозаичное полотно, где из воспоминаний и документов, словно из пазлов, строится биография жизни Максима Богдановича. Здесь описывается то, как жизнь вдохновляла его на творчество".

Он также отметил, что это издание не литературоведческое, а биографическое. "Некоторые произведения настолько выходили из жизни поэта, что сами по себе являлись иллюстрациями личных переживаний и ситуаций, которые происходили с Максимом Богдановичем. Например, когда он работал корреспондентом в газете "Голос" в Ярославле, или истории из студенческой жизни, когда учился в Демидовском юридическом лицее. Эти произведения мы также приводили, потому получилась практически биография его же глазами", - добавил автор книги.

"В последнее время исследователям классика есть чем похвалиться, ведь каждый год открываются уникальные сведения, которые касаются не только поэта, но и его семьи. Мы не знали о том, что мама Максима Богдановича была готова уйти из семьи. А это значит, что не все было так гладко, как описывал отец семейства Адам Богданович. Вместе с тем удалось узнать пару интересных фактов: как двоюродные братья и сестры не хотели играть с Максимом, потому что он часто мухлевал и не всегда серьезного относился к играм. А еще о том, как он погрузился в журналистскую работу и почти каждый день выезжал, чтобы сделать репортаж. Судьба не жалела поэта, он так и не исполнил главную мечту - создать семью, завести детей. Ему было всего лишь 17 лет, когда узнал о смертельной болезни. Однако тот путь, который он прошел до гуманистических идей, - вдохновляет, ведь, когда мы читаем его, у нас возникают только светлые чувства, даже когда он рассматривает трагические темы", - акцентировал внимание автор книги.

Исследователь творчества поэта рассказал, что классик был личностью, которую волновало все, что происходит вокруг, и эта многогранность восхищает. "Родной брат классика сказал, что никому не получится понять Максима до конца, потому что он был настолько закрытым человеком, что будет являться загадкой многих поколений наперед", - поделился Михаил Барановский.

"Если бы у меня была возможность встретиться с Максимом Богдановичем лично, то как исследователь, я бы спросил: в каких изданиях он еще печатался, чтобы максимально дополнить историю. А если спросить у меня как у простого человека, мне бы не хотелось ничего конкретно спрашивать. С таким человеком просто помолчать - уже большое волшебство и счастье. А если серьезно, я уверен, что впереди нас ждут такие находки, которые будут удивлять", - заключил он.

Книга будет полезной как любителям творчества Максима Богдановича, так и ценителям белорусской литературы. Издание можно найти в фондах библиотек, а также приобрести в магазинах "Белкниги".-0-

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