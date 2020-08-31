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31 августа 2020, 16:48

Немецкая живопись и гравюры XVII - начала XX века представлены на выставке в НХМ

Фото из архива
Фото из архива

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Немецкая живопись и гравюра XVII - начала XX века" открылась сегодня в Национальном художественном музее Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

"Собрание немецкого искусства XVII-XX столетий в коллекции музея включает в себя немало интересных, преимущественно живописных и графических произведений. Экспозиция призвана не только познакомить зрителя с произведениями мастеров немецкой школы, но и продемонстрировать развитие и эволюцию искусства этой страны на протяжении трех веков", - отметили в музее.

Среди экспонатов выставки - парадный портрет белорусского композитора и мецената Михала Казимира Огинского кисти дрезденской художницы Анны Розины Лишевской (Лисевской). Посетители увидят картину с изображением владельца имения Романово Оршанского уезда Могилевской губернии Алексея Дондуковича Дондукова известного портретиста XVIII века Фридриха Гартмана Баризьена. Кроме того, будут и так называемые рембрандтески - произведения, созданные под влиянием великого голландца, особо популярные в XVIII столетии.

Помимо портрета на выставке представлена декоративная живопись. Можно увидеть композицию "Юдифь и Олоферн" известного автора монументальных росписей Иоганнеса Цика. С творчеством одного из выдающихся немецких художников Даниэля Ходовецкого знакомит живописное полотно "Менуэт в парке". Одним из популярных в немецком искусстве был и батальный жанр. В экспозиции он представлен работами Иоганна Фридриха Зейпеля ("Баталия"), Карла Фридриха Шульца ("Привал") и Вильгельма Александра Мейерхейма ("Возвращающиеся фуражиры").

По словам организаторов, произведения известного гравера Мельхиора Кюзеля - наиболее ранние экспонаты коллекции немецкой графики музея. К слову, будет и целый ряд репродукционных гравюр, воссоздающих живописные оригиналы. В числе их авторов - французские и голландские художники Андриан ван Остаде, Габриэль Метсю, Герард Тербох, Каспар Нетшер, Давид Тенирс Младший.

В немецкой школе XVIII столетия важное место занимает гравюра, создаваемая художником по собственному рисунку. "Живописец Христианин Вильгельм Эрнст Дитрих был крупнейшим мастером авторской гравюры. Посетители увидят блестящие композиции "Торговец галантерейными товарами", "Венгерский продавец крысиного яда", "Странствующие музыканты", "Два медвежьих поводыря", а также пейзажи, созданные им в период путешествия по Италии", - рассказали в музее.

"Внимание к человеку, его внутреннему миру, попытка передать не только внешнее сходство, но и духовное состояние модели, – все это нашло свое отражение в прекрасных образцах гравированного портрета XIX столетия известных мастеров - Иоганна Фердинанда Кретлова ("Портрет графа Станислава Потоцкого"), Вильгельма Лейбля ("Портрет матери", "Портрет доктора Юлиуса Майра")", - добавили в музее.

Выставка продлится до 25 октября. Экспозиция из коллекции Национального художественного музея Беларуси организована при поддержке посольства Германии в Беларуси.-0-

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