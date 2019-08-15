Необычный памятник в честь писателя-авантюриста Сергея Пясецкого откроют на "Раковском фесте"

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычный памятник в честь польского писателя белорусского происхождения Сергея Пясецкого откроют на IV фестивале "Ракаўскі фэст", который состоится 25 августа в агрогородке Раков Воложинского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Сергей Пясецкий, известный авантюрист прошлого века, родился в 1901 году в Ляховичах. Его жизнь была наполнена множеством ярких событий, связанных с войной и революцией. Один из периодов связан с приграничным на то время Раковом, где он занимался контрабандой и одновременно шпионажем в пользу польской стороны. В дальнейшем за разбойное нападение Сергей Пясецкий попал в Польше в тюрьму, где должен был провести 15 лет. Там он написал автобиографический роман "Каханак Вялікай Мядзведзіцы", тираж которой разошелся за несколько недель. Благодаря неожиданной популярности писатель вышел на свободу досрочно в 1937 году.

Роман посвящен жизни контрабандистов на польско-советском пограничье, действие разворачивается в Ракове. В агрогородке решили увековечить память писателя, своим творчеством сделавшего Раков известным во всем мире. По словам организаторов, на камне установят мемориальную доску, на которой будет изображено созвездие Большой Медведицы - ночью оно будет светиться. Саму доску установят так, чтобы она была направлена на север. Рассмотреть табличку можно будет с оборудованной небольшой площадки, расположенной таким образом, чтобы ночью прямо над собой можно было увидеть само созвездие.

Также по мотивам произведения был разработан квест "Сцежкамі кантрабандыстаў", благодаря которому каждый гость фестиваля сможет перенестись в 1930-е и встретиться с героями романа.

В целом Раков известен как поликультурный поселок: издавна здесь мирно жили и работали представители различных культур и народов. Поэтому традиционно в программе - выступления коллективов и артистов из Польши, Литвы, Австрии и Беларуси, презентации белорусской, польской, еврейской и литовской культур.

В течение всего дня будут работать ярмарка "Горад майстроў", выставки-продажи "Fashion style па-беларуску" и "Экадвор". Откроется литературная площадка "Чытаем разам вершы беларускіх паэтаў" и интерактивная "Карагод", где гостям праздника предложат спеть и станцевать. Запланирован кулинарный баттл. Все желающие смогут принять участие в бесплатных экскурсиях по Ракову, заглянуть на художественный пленэр.

Маленьких посетителей приглашают на детскую площадку, где пройдут игры и конкурс рисунков на асфальте.

Хедлайнеры праздника - Лявон Вольский (Беларусь) и Tekla Klebetnica (Польша).

Организаторы - Воложинский райисполком, Раковский сельисполком, посольство Польши в Беларуси.-0-