Нереальность, условность, символизм - выставка скульптуры Владимира Слободчикова откроется в Гомеле

22 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка скульптуры Владимира Слободчикова "Сублимация формы" откроется 26 июля в музее Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Презентация экспозиции с участием автора запланирована на 30 июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном историко-культурном учреждении.

Посетители смогут увидеть более 30 работ мастера, в том числе рельефы из цикла "Знаки на песке". Экспозиция "Сублимация формы" ретроспективная. Автор демонстрирует свой основной формообразующий принцип - попытку лишить форму материальности. "По словам научного сотрудника Национального художественного музея Беларуси Ольги Архиповой, "зритель видит скульптуру, но визуально считывает ее нереальность, условность, символизм". Тонкая, едва уловимая насечка покрывает поверхность работ, создавая блики на силуминовой поверхности. Светотень мерцает на фактуре произведений, порождая легкость и нарушая определенность восприятия скульптуры", - пояснили в музее.

Владимир Слободчиков демонстрирует свою индивидуальную позицию в искусстве вот уже более 40 лет. Занимаясь трансформацией образа и темы, он сумел разработать свой узнаваемый язык скульптуры. Его стиль не вписывается ни в один искусствоведческий шаблон. Его скульптура - не просто форма, а ее сублимация, что расширяется до степени преображения действительности при помощи выразительных образов.

Профессор Владимир Слободчиков возглавляет кафедру скульптуры Белорусской государственной академии искусств, является почетным членом Российской академии художеств и членом Королевского общества британских скульпторов, заслуженным деятелем искусств Беларуси. Награжден медалью Франциска Скорины.

Познакомиться с работами скульптора можно будет по 15 сентября.-0-