Несвижский замок приглашает в Ночь музеев на иммерсивное шоу "Приезд короля"

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж" приглашает в Ночь музеев на иммерсивное шоу "Приезд короля", сообщила журналистам первый заместитель директора музея Наталия Жерко, передает корреспондент БЕЛТА.

Начнется программа 18 мая в 19.00. Формат иммерсивного шоу предполагает полное погружение зрителя в атмосферу разворачивающихся вокруг него событий. "Во время иммерсивного шоу "Приезд короля" гости смогут побывать в 1784 году и поучаствовать в подготовке визита последнего короля Речи Посполитой в Несвиже. "Хозяева замка Кароль Станислав Радзивилл, известный по прозвищу Пане Коханку, и его сестра Теофилия, а так же слуги, шляхтичи и придворные дамы, расскажут, чем жил дворец в преддверии встречи высокого гостя", - рассказала первый заместитель директора.

По ее словам, экскурсионная программа будет необычной и пройдет по двум маршрутам, совершенно изолированным. "Каждый посетитель практически станет участником подготовки и встречи короля, - отметила Наталия Жерко. - Во дворе замка будет много анимационных точек, волынщиков, фотозон, фудкорт, поэтому скучать не придется никому".

Кроме того, участников программы ожидает выход на замковые валы - это уникальная возможность насладиться потрясающими видами окрестностей, сделать великолепные панорамные фото несвижских парков и озер. "В финале - приедет король на карете. Мы постараемся приблизиться к тому историческому сюжету, когда короля принимали с большим размахом. И под занавес состоится красивый концерт с фейерверком", - анонсировала первый заместитель директора музея.-0-