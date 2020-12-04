НХМ: молодечненское художественное сообщество - это особое явление в белорусском искусстве

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодечненское художественное сообщество - это особое явление в белорусском искусстве. Такое мнение высказал научный сотрудник выставочного отдела Национального художественного музея Франц Корзун, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня начала работу выставка "Художники молодечненского края". "В Молодечно очень сильная художественная традиция. Это особое явление в белорусском искусстве, которое еще до конца не осмыслено. Для знатоков искусства очевидно, что молодечненское художественное сообщество - это сложившийся феномен со своими учителями и учениками, который заслуживает того, чтобы рассмотреть его отдельно, как единый комплекс", - подчеркнул Франц Корзун.

Проект приурочен к Году малой родины. В экспозиции демонстрируется творчество разных поколений художников. Старшее представлено произведениями портретиста, организатора и руководителя студии изобразительного искусства в Молодечно, заслуженного деятеля культуры Польши Ядвиги Роздзяловской, а также выпускника московских Высших художественно-технических мастерских Меера Аксельрода. Следующее поколение - творчество яркого и оригинального пейзажиста, выпускника Минского художественного училища Константина Хорошевича. Есть работы живописца широкого жанрового диапазона, мастера портрета, пейзажа, натюрморта, заслуженного деятеля искусств Беларуси, лауреата премии "За духовное возрождение" Леонида Дударенко. Третье поколение молодечненских художников - это Александр Пашкевич, Юрий Герасименко-Жизневский, Николай Овчинников, Василий Лазовский, Александр Гришкевич и Сергей Писаренко.

Жанровый диапазон выставки - это пейзажи, портреты, исторические и бытовые жанры, книжные иллюстрации. Большинство картин представлено из фондов Минского областного краеведческого музея, который находится в Молодечно.

С 1955 года в городе существует народная студия изобразительного и декоративно-прикладного искусства. "Уже несколько поколений художников воспитано в Молодечно. Какого-то профессионального учебного заведения там нет, существует именно сообщество художников, которое начало формироваться в 50-е годы прошлого века. Начало положила Ядвига Роздзяловская. Она создала в городе свою художественную студию, в которой воспитывались местные художники. Многие из них потом шли в профессиональное искусство", - добавил научный сотрудник.

По словам Франца Корзуна, в экспозиции 65 произведений выполнены в разных техниках и жанрах. "Среди представленных художников есть живописцы и графики. По этому принципу выставка разделена на две части. Техника у всех разная, их объединяет именно Молодечно, как малая родина, которая раскрывается в их работах", - обратил внимание он.

Посетители смогут увидеть картины Леонида Дударенко из фондов НХМ. Две работы привез художник Александр Гришкевич. По его словам, это уникальная ситуация, что в городе появилось такое сообщество. "В студию я попал в 1975 году, пошел сознательно. Первым толчком для этого стало появление на моей улице художника с этюдником, от которого узнал о существовании студии при городской библиотеке. Ее вела Ядвига Иосифовна, там стояли муфельные печи, где обжигали керамику. В соседней мастерской работал Константин Хорошевич. Мы рисовали натюрморты, нам преподавали академический рисунок. Я приносил этюды, которые самостоятельно дома рисовал, а Константин Хорошевич помогал исправлять ошибки. Немного позже в студию пришел Юрий Герасименко-Жизневский. С ним я впервые столкнулся с композицией, он открывал глаза на формальную сторону, на профессиональный язык искусства. Для меня все эти художники сегодня - любимые. Я собираю их картины в свою коллекцию", - рассказал он.

Выставка продлится до 4 января 2021 года.-0-