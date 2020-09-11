НХМ подготовил экскурсию о "модном" Минске

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный художественный музей Беларуси подготовил программу ко Дню города Минска 12 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Впервые вниманию посетителей будет представлена экскурсия "Минск в Музее", автором которой является научный сотрудник Артем Лапицкий. Живописные полотна, скульптуры и графические листы из коллекции музея хранят в себе немало намеков на события прошлого, которое сформировало современный Минск. "Сегодня столица совсем не такая, какой была 50, 100 лет назад и уж тем более несколько веков тому. Путь от южного форпоста Полоцкого княжества до столицы независимой Беларуси она прошла витиеватой походкой. Как самый настоящий "модник", город примерял на себя различные архитектурные стили, обзаводился техническими новшествами своего времени и отправлялся в светлое будущее, где снова и снова получал удары истории. Эти шрамы зияют через отреставрированные фасады, предметы древности и архивные фотографии. Что общего у первой минской Рисовальной школы и универсама Центральный? Как здание Белгосцирка оказалось на том месте, где сейчас стоит? Какие отпечатки прошлого остались на картинах Валентина Волкова и Мая Данцига, но не вписались в скайлайн современного города? На эти и многие другие вопросы можно найти ответы, посетив экскурсию "Минск в Музее", - рассказали в музее.

Художник, член Белорусского союза художников и куратор Белорусского дома графики Светлана Петушкова проведет лекцию о видах и разнообразии графических техник. Посетители узнают о гравюре, ее появлении и развитии. Кроме того, будет возможность познакомиться с многообразием видов печатной графики и увидеть этапы ее создания. "Встреча позволит взглянуть на творчество "изнутри", ведь без понимания техник печатного искусства невозможно во всей полноте его оценить и понять, какой труд был вложен. После лекции, вооружившись полученными знаниями, гости рассмотрят графические произведения на выставке "Немецкая живопись и гравюра XVII - начала XX века из коллекции Национального художественного музея Республики Беларусь", - отметили организаторы.

К посещению будут открыты выставки "Раз, два, три, четыре, пять - я иду тебя искать!", "Малая родина - большая земля", "Пейзаж. Мировосприятие".-0-