НХМ представит литографии Оноре Домье из частной коллекции супругов Деттмар

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Оноре Домье и не только ...", которую составляют экспонаты из частной коллекции посла Германии в Беларуси Петера Деттмара и его супруги Ильки Деттмар, откроется 5 апреля в Национальном художественном музее. Об этом БЕЛТА сообщили в музее.

Проект представит более 30 живописных и графических произведений и предметов декоративно-прикладного искусства, созданных преимущественно европейскими (Бельгия, Германия, Нидерланды, Франция) мастерами XIX-XX веков. Это часть коллекции, которую супруги Деттмар собирали на протяжении многих лет, приобретая произведения искусства в различных странах, где они находились по долгу службы.

Основу выставки составят двадцать четыре графических листа - литографии, опубликованные в разные годы в знаменитой парижской иллюстрированной газете "Шаривари" ("Le Charivari"), выходившей с 1832 по 1937 год. Газета, известная прежде всего своими карикатурами, была основана французским рисовальщиком, литографом и журналистом Шарлем Филипоном и его зятем, книготорговцем, учредителем издательского дома Aubert Габриэлем Обером. С "Шаривари" сотрудничали многие известные французские художники: Оноре Домье, Александр-Габриэль Декан, Гюстав Доре, Поль Гаварни и другие.

Оноре Домье был известным живописцем, скульптором и рисовальщиком, но более всего он знаменит своими карикатурами. С 1830 года Домье сотрудничал с Шарлем Филипоном, публикуя сатирические иллюстрации в журнале "Карикатюр" ("La Caricature") под псевдонимом Рожлен, а с 1832 года - в "Шаривари". Предметом сатиры художника стали все классы парижского общества с их манерами, обычаями и привычками. Диапазон освещаемых Домье тем был настолько велик, что его творческое наследие нередко сравнивали с "Человеческой комедией" Оноре де Бальзака.

Экспонируемые на выставке литографии были созданы Домье в период между 1840-1865 годами. Большинство листов представляют собой социальную карикатуру в связи со строжайшим запретом на политическую сатиру в то время. Но и в этом жанре художник продолжал обличать политическую систему современного ему мира. Литографии знакомят с несколькими из серий карикатур, созданных художником на протяжении его жизни. Это листы из серий "Супружеские нравы", "Древняя история", "Прекрасные дни жизни", "Добропорядочные буржуа", "Все, что угодно", "Отцы" и других.

Произведения художника впервые будут демонстрироваться в Национальном художественном музее, предоставив возможность белорусскому зрителю познакомиться с творческим наследием всемирно известного мастера.

Среди живописных произведений, экспонируемых на выставке, - портреты из фамильной галереи семьи Петера Деттмара по линии отца, созданные немецкими художниками первой половины XIX века. Особого внимания заслуживает полотно "Весна" бельгийского живописца Луи Этьенна Тиммермана, а также произведения голландских художников конца XIX - XX века.

"Выставки из частных собраний занимают важное место в выставочной деятельности Национального художественного музея. Подобные экспозиции позволяют представить произведения, как правило, недоступные широкой зрительской аудитории. Выставка "Оноре Домье и не только ..." особенно уникальна: предметы из частной коллекции супругов Деттмар впервые будут экспонироваться в стенах музея и, хоть и на короткий срок, станут публичными", - рассказали в музее.

Выставка будет работать по 28 апреля.-0-