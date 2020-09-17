НХМ приглашает на литературную встречу с артистами театра и кино 19 сентября

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литературная встреча с артистами театра и кино "Далекое - близкое" состоится 19 сентября в 12:00 в Национальном художественном музее Беларуси. Мероприятие пройдет во время выставки иллюстраций к книгам для детей и подростков "Раз, два, три, четыре, пять - я иду тебя искать!". Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Куратором выставки и мероприятия является старший научный сотрудник отдела современного белорусского искусства Анастасия Карнейко. Известные белорусские артисты театра и кино прочитают отрывки из книг, иллюстрации к которым представлены на выставке. Так, заглавным произведением выставочного проекта стал графический лист "Король" Арлена Кашкуревича к сказке Ханса Кристиана Андерсена "Новое платье короля" 1984 года издания. Ее исполнит артист Национального академического драматического театра им. М. Горького Александр Жданович. Многим он хорошо знаком как "Маляваныч" из детской телевизионной программы "Калыханка".

"В исполнении артиста Театра юного зрителя с необыкновенно чарующим голосом Олега Радкевича прозвучит отрывок из белорусской народной сказки "Пилипка-сынок" (художник - Валерий Славук, издание 1983 года). Талантливая Марта Голубева, выступавшая на сцене Национального академического театра им. Я. Купалы в роли Павлинки, выбрала для своего выступления фрагмент сказки Надеи Ясминска "Семь роз" (художник - Екатерина Дубовик, 2015) и предстанет в образе доброй и нежной царевны. А заслуженный артист Беларуси, мэтр Республиканского театра белорусской драматургии Валентин Соловьев намекнет произведением "Надоедливые гости" из сборника белорусских народных сказок "Отцовский дар" (художник - Анатолий Волков, издание 1957 года) об окончании литературной встречи", - отметили в музее.

Музыкально-игровое сопровождение мероприятия осуществит детский этнический коллектив "Арацэечка" при Центре дополнительного образования детей и молодежи "Арт" под управлением Эльвиры Барановской. "Прозвучат детские народные песенки "Свята", "Базар", "Стукалка-грукалка", "Месяц дагарае". Приглашаем также поучаствовать в народных забавах "Грушка" и "Падушачка", - рассказала руководитель коллектива.

Самым маленьким гостям организаторы подготовили раскраски с иллюстрациями к выставке, а также предоставят возможность поиграть с манящим и обладающим некой магической силой песком. Посетители более старшего возраста или пришедшие всей семьей смогут поучаствовать в квесте по экспозиции.-0-