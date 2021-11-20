Никита Михалков: "Лістапад" дает возможность продемонстрировать наше единство

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист РСФСР председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков поздравил по видеосвязи участников и гостей XXVII Минского международного кинофестиваля "Лістапад" с открытием форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я очень хочу поздравить с прекрасным праздником - 27-м фестивалем "Лістапад", и хотел бы сказать немного о другом, нежели чем просто о кино. Сегодня, в достаточно тяжелое для всех нас время, такой фестиваль очень нужен с точки зрения единства кинематографистов и всех тех, кто понимает, что происходит. Такого рода кинофорум именно сейчас может быть знаком, что никакие силы не могут прервать нашего желания сосуществовать вместе, и это касается не только кинематографа, но и нашей с вами жизни", - сказал Никита Михалков.

"Мы прекрасно знаем, что очень серьезные страны не хотят воспринимать нашу культуру, традиции, веру, цивилизацию. Мы одна цивилизация - русская, белорусская и украинская. Думаю, что на этом фестивале мы имеем возможность еще раз выйти и утвердить нашу позицию, принципы единства и желание сосуществовать со всеми, не теряя при этом ни своего лица, ни своей культуры, ни своей свободы", - добавил народный артист.

Как отметили организаторы кинофорума, в свое время документальная картина Никиты Михалкова "Анна: от 6 до 18" стала фильмом-победителем первого "Лістапада".

XXVII Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" проходит с 20 по 26 ноября. Учредители - Министерство культуры и Мингорисполком, организатор - Национальная киностудия "Беларусьфильм". Всего дирекция фестиваля получила 273 заявки из 54 стран. Среди них как давние друзья и кинопартнеры Беларуси (Россия, Украина, Азербайджан, Грузия, Сербия), так и страны Западной и Центральной Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.-0-