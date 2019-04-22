Нино Катамадзе впервые выступит в Минске с вокальным секстетом The Quintessence

2 мая в Минске вновь споет легендарная Нино Катамадзе. Грузинская певица и композитор, исполняющая песни на стыке джаза, блюза и world music, – желанная гостья там, где ценят умную интеллектуальную музыку. В Беларуси она выступала не раз, но сейчас ее концерт будет особенным. Впервые Нино Катамадзе привезет вокальный джазовый секстет The Quintessence.

Всего за несколько лет своего существования молодой коллектив завоевал широкую популярность. На родине The Quintessence называю гордостью Грузии и послами национальной культуры в мире. География выступлений артистов охватывает Австрию, Германию, США, Венгрию, Чехию, Словакию, Латвию, Россию и Армению — и везде этот коллектив получает великолепный прием благодаря своей феноменальной музыкальности, тонкому вкусу и умению ярко преподносить исконную грузинскую мелодику современному слушателю. В 2017 году The Quintessence собрали знаменитый Карнеги-холл в Нью-Йорке и в этом же году началось их сотрудничество с Нино Катамадзе.

Такое творческое партнерство неслучайно. Великолепная Нино Катамадзе и восходящие джазовые звезды The Quintessence имеют много общего. Музыканты каждый в своей уникальной манере передают в своих композициях национальный грузинский колорит и общаются со слушателем на сверхуровне — не словами, а духовной энергией. Нино Катамадзе отличает удивительный импровизационный талант, изысканность, искренность и абсолютный космополитизм ее творчества. Вместе The Quintessence они создают на сцене живую эмоцию, общую с каждым зрителем в зале.

Нино Катамадзе и The Quintessence выступят в Минске на сцене Prime Hall уже 2 мая. Вы услышите лучше композиции за 20 лет творчества грузинской певицы и джазовых вундеркиндов, чьи вокальные возможности и виртуозность по-настоящему поражают.