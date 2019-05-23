Ночь Будапешта проведут в Национальном историческом музее

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночь Будапешта проведут во внутреннем дворике Национального исторического музея Беларуси 31 мая с 20.00 до 24.00, сообщили БЕЛТА в музее.
"Главной изюминкой Ночи Будапешта станет ее насыщенная программа, которая включает в себя концерт музыкальной группы Bon Voyage, фотовыставку Сергея и Натальи Плыткевичей, посвященную ночному Будапешту, гастрономические шоу с дегустацией венгерских вин, кинопоказ лент - победителей фестиваля короткометражных фильмов "Бушо", викторины", - рассказали в музее.
Венгерская культура многогранна и органично сочетает в себе жизнелюбие, духовность и романтизм. Венгрия все чаще появляется в списках стран, которые путешественники стремятся посетить в первую очередь. Причина тому - внушительный перечень достопримечательностей, самобытная кухня, целебные термальные источники. В Будапеште расположены великолепные памятники архитектуры и прекрасные музеи, экспозиции которых позволяют лучше узнать венгерскую культуру.
Инициатором культурного события является посольство Венгрии в Беларуси.-0-
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