"Ночь классики в метро" с модным показом проведут на фестивале Башмета 6 октября

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт XIV Международного фестиваля Юрия Башмета пройдет в ночь на 6 октября на платформе минского метро, сообщил журналистам художественный руководитель форума и автор идеи проекта Ростислав Кример, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ночь классики в метро. Модная версия" проведут на станции "Петровщина", оформление потолка которой вызывает прочные ассоциации со звездным небом.

Начало концерта - в два часа ночи. Прямо на перроне возведут подиум, где проведут модный показ. "Ночь с 5 на 6 октября станет ярким событием в культурной жизни столицы. Станция метро "Петровщина" превратится в концертный зал и площадку для модного показа, - рассказал Ростислав Кример. - В два часа ночи представление откроет лазерное шоу, а затем на импровизированную сцену выйдет международный камерный оркестр East-West Chamber Orchestra под моим управлением, в который входят лучшие музыканты из стран Восточной и Западной Европы. В этом году вместе с концертом зрители увидят модный показ с участием звездных гостей".

Организаторы обращаются с просьбой приходить на концерт с заранее купленными билетами, поскольку возможности станции вместить гостей мероприятия ограничены.

XIV Международный фестиваль Юрия Башмета пройдет в Минске с 27 сентября по 12 октября. В лучших залах белорусской столицы выступят музыканты из разных стран мира. Кроме звезд классической музыки и обладателей премии "Грэмми" фестиваль, как всегда, будет окрашен мировыми премьерами и кроссовер-проектами в необычном формате.

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Лукашенко направил приветствие участникам ХIV Международного фестиваля Башмета Александр Лукашенко выразил убежденность, что нынешний праздник, афишу которого украшают известные во всем мире имена, продолжит свои добрые традиции и порадует прекрасными концертами.