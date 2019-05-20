Ночь музеев на Боровой: раритетные бензоколонки и Fiat для кино

В ночь с 18 на 19 мая музей компании “А-100” открыл двери для всех желающих прикоснуться к раритетным экспонатам. В этом году крупнейшая сеть заправок стала полноправным участником международной акции “Ночь музеев”.

С виду неприметный ангар на территории авиаклуба Новая Боровая. Но попадаешь внутрь, и неожиданно оказываешься в стильном лофт-пространстве. Удобные кресла и диванчики для приятных бесед, музыкальное сопровождение DJ, бодрящий кофе от бариста и необычная экспозиция музея. Вот прямо перед тобой бензоколонка 1973 года, рядом - маслораздаточная колонка 1960 года. Все, что мы не раз видели в любимых советских фильмах только на экране, здесь бережно хранят для истории. Будем точнее: с них буквально сдувают пылинки. Экспонаты хоть и раритетные, но состояние их практически идеальное.

В “Ночь музеев” компания приготовила для минчан необычную экскурсию - глава компании “А-100”, известный белорусский бизнесмен Александр Центер, рассказал минчанам об истории выставочных предметов.

Лучшего экскурсовода в этой теме просто не найти! Во-первых, Александр уже 25 лет руководит крупнейшей в Беларуси сетью заправок и делает это с большой любовью к делу. Во-вторых, именно по его инициативе в компании и появился свой музей. Руководитель “А-100” знает судьбу практически каждого экспоната и очень дорожит экспозицией, которую собирали на протяжении семи лет по всей Беларуси.

Коллекция и правда впечатляет. Здесь собраны топливно-раздаточные колонки, топливозаправщики и другое оборудование АЗС и нефтебаз, которое в разные годы прошлого века использовалось в Беларуси и на постсоветском пространстве. Есть и гаджеты, с которыми до сих пор имеет дело каждый автомобилист. Например, канистры для топлива. Их здесь больше двух десятков, самого разного калибра! Столько же леек. Удивляешься, насколько непохожими могут быть одни и те же предметы разных лет.

В музее нашлось место и раритетным авто. Открывает экспозицию начищенный до блеска Ford Model T 1924 года. Это первый автомобиль, который выпускался миллионными сериями. Рядом красавец Fiat 1921-го . В музее признаются, что этот автомобиль даже просят для съемок в кино.

Но нет для компании машины дороже, чем бензовоз “ГАЗ-53”, с которого началась ее история. Его также смогли вблизи рассмотреть все гости необычной ночной экскурсии.

“Мы впервые встречали посетителей в музее в таком формате. И были очень рады стать частью культурного события “Ночь музеев”, - рассказывают в компании. - Уверены, что все, кто к нам приехал, узнали много интересного из истории и вдохновились рассказами Александра Центера”.

“Ночь музеев»” в компании “А-100”, которой в этом году исполняется 25 лет, действительно получилось особенной. Без городской суеты, в необычной камерной атмосфере. Тот случай, когда компании и ее клиентам удалось провести вместе интересный, теплый, и практически семейный вечер.

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