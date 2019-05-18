Номер белорусской певицы на "Евровидении" оставляет хорошее впечатление - Тамта

18 мая, Тель-Авив /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Номер белоруской участницы международного конкурса песни "Евровидение-2019" певицы ZENA оставляет хорошее впечатление. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась Тамта, которая представляет в финале песенного форума Кипр.

"ZENA - очень милая девочка. В этом году на "Евровидении" вообще много молодежи, что очень приятно. Номер белорусской участницы оставляет хорошее впечатление. Я желаю ей всего самого лучшего, пусть у нее все получится", - сказала Тамта.

Финальное шоу международного конкурса песни "Евровидение-2019" пройдет сегодня. На главную сцену песенного форума в Expo Tel Aviv выйдут представители 26 стран. Певица ZENA исполнит песню "Like it" под номером 19.

РЕПОРТАЖ: В погоне за хрустальным микрофоном "Евровидения-2019" На главную сцену песенного форума в Expo Tel Aviv выйдут представители 26 стран. Накануне состоялась генеральная репетиция финального шоу. Жюри уже выставило свои оценки, зрители проголосуют сегодня.

Прямую трансляцию финала традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании: "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24" .

Израиль проводит "Евровидение" в третий раз. Ранее он принимал песенный форум в 1979 и 1999 годах. Слоган "Евровидения-2019" - Dare To Dream ("Не бойся мечтать").-0-