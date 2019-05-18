Номер белорусской участницы в финале "Евровидения" станет гораздо сильнее энергетически - режиссер

18 мая, Тель-Авив /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Номер певицы ZENA в финале международного конкурса песни "Евровидение-2019" станет гораздо сильнее энергетически. Об этом корреспонденту БЕЛТА поделился режиссер номера Андрей Царь.

"Мы очень давно работаем над номером и много репетировали. Всегда хочется что-то поменять, и это бесконечный процесс, но правила есть правила. Поэтому номер должен остаться неизменным, но он в финале станет гораздо сильнее энергетически. Мы внесем небольшие правки, что касается света, звука, раскадровки - это то, что нам позволено, кардинально мы не можем ничего менять", - рассказал Андрей Царь.

Финальное шоу международного конкурса песни "Евровидение-2019" пройдет сегодня. На главную сцену песенного форума в Expo Tel Aviv выйдут представители 26 стран. ZENA исполнит свою песню "Like it" под номером 19.

Прямую трансляцию финала традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании: "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24" .

Израиль проводит "Евровидение" в третий раз. Ранее он принимал песенный форум в 1979 и 1999 годах. Слоган "Евровидения-2019" - Dare To Dream ("Не бойся мечтать").-0-